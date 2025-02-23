У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

Дональд Трамп хочет достичь мира через силу, считает спецпосланник президента США.

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Мирная договоренность между Украиной и Россией "очень близко"/ Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

Путь к миру - это уступки и достижение консенсуса

США "подошли очень-очень близко" к достижению мирного соглашения

Война России против Украины "была спровоцирована"

США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные или экономические".

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"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Дональд Трамп - Главред) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - утверждает спецпосланник президента США.

Он считает, что стороны "подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать".

"Это были очень, я бы сказал, убедительные и существенные переговоры в рамках чего-то, что называется соглашением Стамбульского протокола. Мы подошли очень, очень близко к тому, чтобы что-то подписать, и я думаю, что мы будем использовать эти рамки как ориентир для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", - подчеркнул Уиткофф.

Специальный представитель президента США убежден, что Дональд Трамп "хочет быть президентом-миротворцем и достичь мира через силу".

В то же время он сказал, что война России против Украины "была спровоцирована", а всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО стали угрозой для россиян.

Обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что война в Украине может завершиться на следующей неделе. Комментарии Ливитт прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами относительно дальнейших мирных переговоров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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