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"На следующей неделе": у Трампа назвали неожиданный срок окончания войны

Виталий Кирсанов
23 февраля 2025, 07:34
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Кэролайн Ливитт напомнила, что советник по нацбезопасности Майк Уолц будет "без перерыва" работать в эти выходные над соглашением по добыче минералов.
Трамп
У Трампа назвали неожиданный срок окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Команда Трампа продолжает переговоры с Украиной
  • Майк Уолц будет "без перерыва" работать над соглашением по добыче минералов

Война в Украине может завершиться на следующей неделе. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает The Hill.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы можем сделать это на этой неделе", - сказала она.

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Издание отмечает, что комментарии Ливитт прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами, касающимися дальнейших мирных переговоров.

При этом отметим, что подобных заявлений от самого Трампа о таких сроках завершения войны не было.

Также Ливитт напомнила, что советник по нацбезопасности Майк Уолц будет "без перерыва" работать в эти выходные над соглашением. Она добавила, что министр финансов США Скотт Бессент принимает участие в обсуждении соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых.

"Когда дело доходит до критических полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары", – заявил Ливитт.

По ее словам, это будет "большое экономическое партнерство" между США и украинским народом, которое поможет восстановить страну после войны.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных металлах - главное

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон представил Киеву соглашение о добыче и использовании редкоземельных металлов. Документ лично привез министр финансов США Скотт Бессент, но украинские власти отвергли это предложение.

После того как Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, администрация Дональда Трампа решила не сдаваться и подготовила обновленный вариант документа.

Как сообщал Главред, Украина не поддерживает предложенный США проект соглашения о доступе к редкоземельным минералам из-за невыгодных условий. По данным CNN, Вашингтон требует больше, чем Киев потратил на оборону.

Украинские власти настаивают на гарантиях безопасности и механизмах защиты от новой агрессии РФ. Спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что со следующей недели Киев начнет активные консультации с администрацией Дональда Трампа по соглашению.

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