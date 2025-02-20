Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

Что известно:
- США отправили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых
- Эта версия выглядит более вероятной для подписания
Украина получила от администрации президента США Дональда Трампа "улучшенную" версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский отклонил первое предложение Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также трех источников, осведомленных о ситуации.
Как утверждается, эта сделка выглядит более вероятной. В то же время несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать документ, чтобы избежать столкновений с Трампом. Это также будет гарантировать дальнейшую поддержку США Украины.
"В последнем проекте произошли существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — сообщил источник.
Передача редкоземельных металлов США - последние новости
Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.
Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.
"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.
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