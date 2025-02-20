Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

Администрация Дональда Трампа передала Украине "улучшенную" версию о сотрудничестве между странами.

https://glavred.info/ukraine/poyavilas-obnovlennaya-versiya-soglasheniya-o-poleznyh-iskopaemyh-chto-ob-etom-izvestno-10641320.html Ссылка скопирована

Украина получила новую версию соглашения с США / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Что известно:

США отправили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых

Эта версия выглядит более вероятной для подписания

Украина получила от администрации президента США Дональда Трампа "улучшенную" версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский отклонил первое предложение Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также трех источников, осведомленных о ситуации.

Как утверждается, эта сделка выглядит более вероятной. В то же время несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать документ, чтобы избежать столкновений с Трампом. Это также будет гарантировать дальнейшую поддержку США Украины.

видео дня

"В последнем проекте произошли существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — сообщил источник.

Передача редкоземельных металлов США - последние новости

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред