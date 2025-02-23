Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

В Китае три года российско-украинской войны "не сидели, сложа руки", а якобы действовали, сказали в Пекине.

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Китай - о планах Трампа: окно для мира в Украине действительно открывается / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное из заявления Ван И:

Китай "способствовал" завершению войны РФ и Украины

Китай видит в планах Трампа возможность для установления мира

КНР и дальше "будет работать" над миром в Украине

В министерстве иностранных дел Китая сказали, что, дескать, не сидели сложа руки и на протяжении трех лет, мол, способствовали "миру и диалогу". В Пекине видят "окно возможностей" для установления мира в Украине и будто бы будут и в дальнейшем способствовать "политическому урегулированию украинского кризиса".

Как сообщает пресс-служба МИД КНР, глава дипломатического ведомства Ван И в интервью китайским журналистам после 10-дневной поездки в страны Евросоюза, США и Южную Африку заявил, что Пекин будто бы спобстсововал мирному процессу в Украине.

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"Мы не сидели, сложа руки"

"Китай не является ни создателем, ни стороной "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России против Украины), но мы не сидели, сложа руки. В течение последних трех лет мы активно способствовали миру и диалогу", - сказал он, забыв, что Пекин не осудил агрессию России против Украины.

Также он "добавил", что Пекин всегда поддерживал завершение войны путем дипломатии и запустил "инициативу" с Бразилией под названием Друзья мира, в рамках которой Глобальный Юг показал, как видит механизм установления мира.

"В последнее время призывы к мирным переговорам усиливаются, и окно для мира в Украине действительно открывается. Хотя позиции всех сторон пока не совсем согласованы, диалог всегда лучше противостояния, а мирные переговоры всегда лучше войны, - отметил Ван И, но не сказал, что предложение КНР и Бразилии предусматривает заморозку войны на действующей линии разграничения.

Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира"

Также он уточнил, что Пекин, мол, и в дальнейшем будет играть "конструктивную роль" в вопросе дипломатического завершения войны.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что заинтересованные стороны найдут устойчивые и долгосрочные решения, которые будут учитывать обеспокоенность друг друга", - подчеркнул Ван И.

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Как сообщал Главред, журналисты The Wall Street Journal ранее написали, что Китай предлагает саммит Трампа и Путина без Зеленского. Таким образом Пекин, мол, хочет "поспособствовать мирному процессу".

Китай стал показывать заинтересованность в давлении на главу Кремля Владимира Путина для завершения войны, сказал Владимир Зеленский. По словам президента, ранее Киев провел переговоры с Пекином на уровне министров иностранных дел, и эту встречу можно назвать важной.

Китай планирует встречу по войне в Украине 24 февраля на заседании Совета безопасности ООН, сообщал постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. Однако если РФ запросит проведения в этот день альтернативной встречи, Пекин Москве не откажет.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

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