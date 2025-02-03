Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Андрей Ганчук
3 февраля 2025, 23:56обновлено 4 февраля, 01:02
1447
Вероятно, агрессор Россия предложит провести и "свое" заседание, и КНР, дескать, будет обязана его организовать.
Украина, Китай
Китай планирует встречу в Совбезе ООН по Украине 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • КНР намерена организовать встречу по Украине 24 февраля на Совбезе ООН
  • Если РФ запросит альтернативную встречу, Пекин ей не откажет

Совет безопасности Организации объединенных наций в годовщину полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля собирается провести встречу по российско-украинской войне. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

В ходе пресс-конференции он, как представитель страны, которая председательствует в Совбезе в феврале, сказал, что на проведение такого заседание некоторые страны уже подали запрос.

видео дня

"Во время председательства Китая (в Совбезе ООН) будет очень важная годовщина - 24 февраля, именно в этот день три года назад начался конфликт в Украине…Как председатель Совбеза Китай должен принять соответствующие меры в соответствии с правилами и процедурами", - сказал китайский представитель.

Кроме того, Фу Цун также подчеркнул, что если РФ выступит с инициативой о проведении альтернативного заседания, Пекин, мол, обязан будет его организовать.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Кратко о позиции Китай по российско-украинской войне / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне РФ против Украины – что об этом известно:

Китай официально придерживается политики нейтралитета и не поддерживает ни Украину, ни Россию в войне. Однако на практике Пекин не осуждает агрессию и военные преступления Москвы против украинского государства, не призывает к справедливому миру и призывает к реализации заморозки войны, согласно которой оккупированные территории останутся под контролем Кремля.

Как сообщал Главред, эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев предположил, Китай может заставить Путина закончить войну с Украиной. Однако для реализации такого сценария необходимые условия должны создать США.

Китай поддерживает планы Трампа, направленные на скорейшее завершение войны в Украине, сказали в МИД КНР. Пекин видит выход из ситуации в дипломатии и политическом урегулировании.

Другие новости:

Что такое Совет безопасности ООН

Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Совбез ООН новости Китая война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

01:11Политика
Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

00:31Мир
Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

23:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - крупная прибыль

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - крупная прибыль

Перевод связистов в пехоту: Драпатый принял важное решение

Перевод связистов в пехоту: Драпатый принял важное решение

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Последние новости

01:30

Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений

01:11

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

00:31

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

03 февраля, понедельник
23:59

Почему не получаются пышные оладьи: домохозяйки раскрыли гениальный лайфхакВидео

23:56

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
23:08

"Все было формально": военный высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру

22:39

"Уничтожила себя": в РФ поставили крест на Алле Пугачевой

22:31

Белый дом изменил свою политику в отношении военной помощи Украине: что известно

22:27

Зеленский назначил заседание СНБО и назвал дату

Реклама
22:16

Любовница диктатора Путина публично поцеловалось со своим фаворитом - детали

22:06

Уступки Украины и новые условия Трампа для помощи: главные новости Украины (дайджест)

21:27

Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ: что изменится

21:26

"Настя окопы копает": Потап потряс поклонников своим поступком

21:08

Взрыв международной преступности после войны: в МИД ответили за заявление Дуды

20:43

Где спрятан кот: найти хитрое животное за 5 секунд смогут единицы

20:38

Трамп объявил об условии помощи Украине от США – СМИ

20:20

Что это за зеленые шарики, растущие на деревьях: в чем скрывается опасность

20:13

Бойцы ВСУ добились успехов в Курской области: Братчук раскрыл детали

20:12

Визит спецпредставителя Трампа в Украину: в СМИ назвали дату и раскрыли детали

19:43

Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину пальбы

Реклама
19:40

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:29

Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

19:10

Дуда внезапно выдал дозу адекватности о завершении войнымнение

19:08

Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

19:02

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

18:49

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

18:45

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

18:39

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

18:38

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

18:31

Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина

18:17

"Ким Чен Ын ужаснулся": стало известно, как Путин тратил северокорейцев

17:58

Стоит ли оставлять свет для питомцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара

17:51

"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

17:43

"Станет Афганистаном Евросоюза": Орбан сделал провокационное заявление об Украине

17:38

Бой Усика против Кличко: промоутер дал комментарий относительно поединка

17:35

Украинские депутаты о суде над Варданяном: "Символ финансовой поддержки российской агрессии"

17:32

"Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем

17:28

"Держи дробовик": всплыли новые детали расстрела военного ТЦК на Полтавщине

17:17

Что удаляет водный камень с лобового стекла: водители удивлены действенным лайфхаком

17:00

Неожиданный поворот: Орбан заявил, что называет Россию агрессором - детали

Реклама
17:00

Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

16:41

Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году – Reuters

16:36

"Подарила нам счастье": Константин Грубич пришел на могилу 17-летней дочери

16:27

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

16:20

"Ялта-2" с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины

16:10

Как правильно посадить саженцы малины: соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

16:02

Украинцам стоит поучиться: как правильно пить эспрессо

15:59

ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов: Минобороны раскрыло потери РФ

15:56

"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

15:47

Россияне обезглавили украинского защитника: установлена личность воина ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять