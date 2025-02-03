Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

Вероятно, агрессор Россия предложит провести и "свое" заседание, и КНР, дескать, будет обязана его организовать.

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Китай планирует встречу в Совбезе ООН по Украине 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

КНР намерена организовать встречу по Украине 24 февраля на Совбезе ООН

Если РФ запросит альтернативную встречу, Пекин ей не откажет

Совет безопасности Организации объединенных наций в годовщину полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля собирается провести встречу по российско-украинской войне. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

В ходе пресс-конференции он, как представитель страны, которая председательствует в Совбезе в феврале, сказал, что на проведение такого заседание некоторые страны уже подали запрос.

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"Во время председательства Китая (в Совбезе ООН) будет очень важная годовщина - 24 февраля, именно в этот день три года назад начался конфликт в Украине…Как председатель Совбеза Китай должен принять соответствующие меры в соответствии с правилами и процедурами", - сказал китайский представитель.

Кроме того, Фу Цун также подчеркнул, что если РФ выступит с инициативой о проведении альтернативного заседания, Пекин, мол, обязан будет его организовать.

Кратко о позиции Китай по российско-украинской войне / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне РФ против Украины – что об этом известно:

Китай официально придерживается политики нейтралитета и не поддерживает ни Украину, ни Россию в войне. Однако на практике Пекин не осуждает агрессию и военные преступления Москвы против украинского государства, не призывает к справедливому миру и призывает к реализации заморозки войны, согласно которой оккупированные территории останутся под контролем Кремля.

Как сообщал Главред, эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев предположил, Китай может заставить Путина закончить войну с Украиной. Однако для реализации такого сценария необходимые условия должны создать США.

Китай поддерживает планы Трампа, направленные на скорейшее завершение войны в Украине, сказали в МИД КНР. Пекин видит выход из ситуации в дипломатии и политическом урегулировании.

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Что такое Совет безопасности ООН Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

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