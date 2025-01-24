Китай может потребовать от Путина остановить войну: эксперт назвал условие

Вы узнаете:
- Как Китай может принудить Россию закончить войну
- Что для этого нужно
Китай может потребовать от российского диктатора Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.
С таким заявлением выступил эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев, пишет РБК Украина.
По его словам, такие условия под силу создать США.
"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - считает Краев.
Также он подчеркнул, что США за заявленные в западных СМИ 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.
"Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил он.
Позиция Китая по войне в Украине - последние новости
Напомним, Китай официально сохраняет нейтралитет в российско-украинской войне, хотя с ее начала оказывает России дипломатическую и экономическую поддержку. Пекин значительно увеличил торговлю с РФ, поставляя ей дефицитные микроэлектронные компоненты и другие товары, которые позволяют стране-агрессору изготавливать оружие и продолжать войну.
Эксперт по международным отношениям Дмитрий Ефремов отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем в значительной степени основывается на их совместном противостоянии с США. Однако, по его словам, ес
ли их национальные интересы больше не будут совпадать, это может привести к охлаждению отношений между странами.
Также Китай предложил несколько "мирных планов", которые, однако, не содержат практических шагов, а больше похожи на политические декларации. Это указывает на то, что Пекин больше заинтересован в том, чтобы имитировать участие в миротворческих усилиях, чем реально использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.
Как сообщал Главред, 17 января президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал разговор "очень хорошим" и надеется на быстрое решение многих вопросов.
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Кто такой Александр Краев
Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА).
Исследовательские интересы:
- внешняя политика и внутриполитические процессы США;
- международная политика в Северной Америке;
- внутренняя и внешняя политика Великобритании;
- проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;
- международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.
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