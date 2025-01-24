Китай может потребовать от Путина остановить войну: эксперт назвал условие

По его словам, такие условия под силу создать США.

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си цзиньпин, трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как Китай может принудить Россию закончить войну

Что для этого нужно

Китай может потребовать от российского диктатора Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.

С таким заявлением выступил эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев, пишет РБК Украина.

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По его словам, такие условия под силу создать США.

"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - считает Краев.

Также он подчеркнул, что США за заявленные в западных СМИ 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.

"Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил он.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Напомним, Китай официально сохраняет нейтралитет в российско-украинской войне, хотя с ее начала оказывает России дипломатическую и экономическую поддержку. Пекин значительно увеличил торговлю с РФ, поставляя ей дефицитные микроэлектронные компоненты и другие товары, которые позволяют стране-агрессору изготавливать оружие и продолжать войну.

Эксперт по международным отношениям Дмитрий Ефремов отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем в значительной степени основывается на их совместном противостоянии с США. Однако, по его словам, ес

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

ли их национальные интересы больше не будут совпадать, это может привести к охлаждению отношений между странами.

Также Китай предложил несколько "мирных планов", которые, однако, не содержат практических шагов, а больше похожи на политические декларации. Это указывает на то, что Пекин больше заинтересован в том, чтобы имитировать участие в миротворческих усилиях, чем реально использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.

Как сообщал Главред, 17 января президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал разговор "очень хорошим" и надеется на быстрое решение многих вопросов.

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Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

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