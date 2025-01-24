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"Будет означать фиаско": Подоляк рассказал, как "обескровить" Россию и Путина

Сергей Кущ
24 января 2025, 21:00
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Он уверен, что мир не нуждается в российских ресурсах.
Подоляк, Путин
Подоляк, Путин / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скриншот

В материале:

  • Администрация Байдена с осторожностью относилась к санкциям
  • Трамп может все изменить

Продажа нефти осталась для Путина единственным способом держать на плаву его экономику, истощенную войной против Украины. В последние годы Москва получала огромные прибыли от продажи углеводородов.

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram.

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По его словам, это позволяло финансировать агрессию, уклоняясь от экономических потрясений.

"Предыдущая администрация Белого дома с осторожностью относилась к санкциям на российскую нефть из-за возможного влияния на инфляцию. Однако эти опасения оказались надуманными, потому что Рф не является незаменимым поставщиком энергоносителей на планете. Доля российского товарного экспорта в мировых масштабах недотягивает и до 10 %", - напомнил Подоляк.

Он уверен, что мир не нуждается в российских ресурсах, но без них оккупант будет обескровлен.

"Мир может обойтись без российских баррелей, а для Кремля прекращение потока нефтедолларов будет означать финансовое фиаско. Именно действенное ограничение экспорта российских энергоресурсов может стать ключом, который откроет дверь к миру", - подытожил советник главы ОП.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как отмечал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" в интервью Главреду, "у РФ серьезные проблемы" - позиция России изменится, если подключится Трамп. Валерий Клочок объяснил, какие шаги в отношении Украины может предпринять Трамп в ближайшее время и как он может повлиять на страну-агрессора Россию.

Также сообщалось, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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