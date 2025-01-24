"Будет означать фиаско": Подоляк рассказал, как "обескровить" Россию и Путина

В материале:
- Администрация Байдена с осторожностью относилась к санкциям
- Трамп может все изменить
Продажа нефти осталась для Путина единственным способом держать на плаву его экономику, истощенную войной против Украины. В последние годы Москва получала огромные прибыли от продажи углеводородов.
С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram.
По его словам, это позволяло финансировать агрессию, уклоняясь от экономических потрясений.
"Предыдущая администрация Белого дома с осторожностью относилась к санкциям на российскую нефть из-за возможного влияния на инфляцию. Однако эти опасения оказались надуманными, потому что Рф не является незаменимым поставщиком энергоносителей на планете. Доля российского товарного экспорта в мировых масштабах недотягивает и до 10 %", - напомнил Подоляк.
Он уверен, что мир не нуждается в российских ресурсах, но без них оккупант будет обескровлен.
"Мир может обойтись без российских баррелей, а для Кремля прекращение потока нефтедолларов будет означать финансовое фиаско. Именно действенное ограничение экспорта российских энергоресурсов может стать ключом, который откроет дверь к миру", - подытожил советник главы ОП.
Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости
Как отмечал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" в интервью Главреду, "у РФ серьезные проблемы" - позиция России изменится, если подключится Трамп. Валерий Клочок объяснил, какие шаги в отношении Украины может предпринять Трамп в ближайшее время и как он может повлиять на страну-агрессора Россию.
Также сообщалось, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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