Путин соврал о ракете 'Орешник': появились неожиданные результаты экспертизы

Ракета "Орешник" является демонстрацией силы, направленной на западную аудиторию, отметили в The Economist.

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Российская ракета "Орешник" оказалась модернизацией устаревшей РС-26 / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Ракета "Орешник" является модернизированной версией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а не новейшей разработкой

Обломки ракеты датируются 2016 и 2017 годами

Ракета является демонстрацией силы, а не реальной угрозой

Российская ракета "Орешник" является модернизированной версией устаревшей баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", а не новейшим "чудо-оружием" РФ. Об этом говорится в статье журнала The Economist.

Исследование Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показало, что обломки российской ракеты "Орешник", которые остались после удара по Днепру 21 ноября 2024 года, оказались не такими новыми, как утверждалось ранее. Части ракеты датируются 2016 и 2017 годами, что свидетельствует о том, что "Орешник" является усовершенствованной версией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

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"Одна часть датируется 2017 годом. Другая, внутри одной из боеголовок ракеты, датируется 2016 годом, - отметили в материале.

Российский президент Владимир Путин утверждал, что "Орешник" - это новейшая гиперзвуковая ракета, способная нести ядерную боеголовку. Он также отмечал, что украинская ПВО не сможет ее перехватить. Однако анализ остатков ракеты опровергает заявления о ее новизне.

"Вместо того, чтобы представлять серьезную угрозу, "Орешник" - это демонстрация силы, созданная с расчетом на западную аудиторию, и напоминание о ядерном потенциале России", - отметили в издании.

РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Ракета "Орешник" - новости по теме

Как сообщал Главред, ракета "Орешник", которую Россия использовала для удара по Днепру, не является новейшей, как утверждал Владимир Путин. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что на фото деталей ракеты виден серийный номер и дата производства - апрель 2017 года.

Также известно, что Россия может иметь до 10 баллистических ракет средней дальности "Орешник", но это лишь исследовательские образцы. Ракета может преодолевать до 5000 км, поэтому способна атаковать любой город Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы ПВО для борьбы с российскими ракетами "Орешник". Он подчеркнул, что сейчас лишь несколько ПВО могут перехватить эти ракеты и Украина ведет переговоры с союзниками для получения таких технологий.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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