Блок управления под микроскопом: неожиданные данные о ракете 'Орешник'

Были получены фото детали ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Днепру.

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/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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"Орешник" не является новейшей разработкой

Изучен блок системы управления ракеты

Российская ракета "Орешник" не является новейшей разработкой, как утверждает диктатор Владимир Путин, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Эта ракета была изготовленная несколько лет назад, рассказал он в эфире Радио Донбасс Реалии.

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По его словам, были получены фото детали ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Днепру. Серийный номер и дата производства – апрель 2017 года.

"Эта деталь под названием "ЕФИТ" – это индекс для блока системы управления. Либо самой ракеты, либо блока разделения боевых частей, либо финального блока самого "Орешника". Она была изготовлена в апреле 2017 года", - говорит эксперт.

Катков обратил внимание на то, что, следовательно, ракета была произведена примерно в то же время.

"Возможно, в 2018 году, максимум, в 2019 году, если рассматривать самый пессимистичный вариант", – добавил собеседник.

/ Инфографика: Главред

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Кто такой Олег Катков Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

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