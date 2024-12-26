При каких условиях РФ может применить 'Орешник': Путин раскрыл свои циничные планы

Путин традиционно соврал, что "Орешник" является "очень мощным оружием".

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Диктатор РФ выступил с циничным заявлением / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Ключевые тезисы:

Россия всегда отвечает зеркально на удары

Страна-агрессор РФ снова может применить ракету "Орешник"

Страна-агрессор Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории. Об этом в четверг, 26 декабря, цинично заявил российский диктатор Владимир Путин, передают росСМИ.

Путин отметил, что при необходимости РФ может применить ракету "Орешник" снова, но "пока не спешит с таким решением".

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Традиционно он соврал, что "Орешник" является очень мощным оружием.

"Мы всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же. Вот они (Украина - ред.) применили пять-семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом... Мы действуем системно", - отметил Путин на брифинге по окончании заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ракетный комплекс "Рубеж"/ Инфографика: Главред

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный заявил, что Украина не имеет систем и средств ПВО, которые способны сбивать российские ракеты "Орешник". При этом он отметил, что это является больше фактором психологического давления, а не реальной угрозой. Он также убежден, что с военной точки зрения запуск Россией "Орешника" не имеет никакого смысла.

Кроме того, социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман заявил, что удар ракетой "Орешник" не принес России никаких стратегических достижений. Первый запуск по Украине этого "технологического достижения" выглядит как проявление показательного, но бесполезного применения ракеты.

Недавно Главред со ссылкой Defense Express писал, что баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор Владимир Путин назвал "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет, поэтому не является совсем новой.

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Кто такой Владимир Путин? Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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