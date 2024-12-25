Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара 'Орешником'

Россияне обстреливают украинские города различными ракетами, напомнил Михаил Шейтельман.

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Повторный удар по Украине "Орешником" мог оказаться неудачным

Не исключено, что второй "Орешник" запускали, но он не полетел

Политолог Михаил Шейтельман прокомментировал вопрос о вероятности нанесения страной-агрессором РФ повторного удара по Украине ракетой "Орешник".

"Как мы будем с этим жить? Я думаю, что мы очень быстро привыкнем. Мы же ко всему привыкли", - подчеркнул он в интервью журналисту Василию Голованову.

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При этом эксперт напомнил о том, что россияне обстреливают украинские города различными ракетами.

"Что такое в конце концов этот "Орешник"? Давайте честно, может, они и выстрелят по нам каким-то "Орешником" условным, но это не будет отличаться от того, что по нам стреляют другими ракетами", - считает он.

Вместе с тем собеседник не исключает, что повторный удар РФ по Украине "Орешником" мог оказаться неудачным.

"Выстрелят? Так не первый раз в нас стреляют. Просто, чтобы мы привыкли, надо, чтобы несколько раз это произошло. Мне показалась верной мысль эксперта Ивана Яковины, который подтвердил мысль, возникшую у меня. Я не решился ее высказать, но услышал от него. Он сказал, что россияне уже запускали второй "Орешник" и он не полетел", - не исключает политолог.

При этом он напомнил неоднократные угрозы диктатора Владимира Путина повторного применения "Орешника", которые так и не были реализованы.

"Знаете, у меня точно такое же было чувство до его слов, ведь Путин столько раз уже анонсировал этот "Орешник", что мне казалось, если он сейчас не выстрелит, то он будет глупо выглядеть, просто дураком каким-то. Что за чушь? Поэтому я думаю, что "Орешник" запускали, но он не полетел. Это же космическая ракета. Вспомните, сколько раз откладываются пуски космических ракет настоящих. Я думаю, что у них не так все просто с этим "Орешником", - добавил Шейтельман.

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Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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