"У нас нет таких средств ПВО": эксперт об угрозе удара РФ ракетой "Орешник"

Важно:
- В Украине нет средств ПВО, способных сбивать ракеты "Орешник"
- Угрозы удара "Орешником" - фактор психологического давления
Украина не располагает системами и средствами ПВО, способными сбивать российские ракеты "Орешник", заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.
"Он сбивается средствами ПВО в верхних слоях атмосферы. У нас даже близко таких средств нет", - подчеркнул он в эфире Radio NV.
При этом эксперт отмечает, что это является больше фактором психологического давления, а не реальной угрозой. Он также убежден, что с военной точки зрения запуск Россией "Орешника" не имеет никакого смысла.
"Он несет боеголовку весом 1,2 тонны. Она раскрывается, из нее выпадают шесть суббоеголовок. И из каждой из них еще шесть. Мы имеем 36 бомб весом примерно 30 килограмм, а может и меньше. Та ракета "Искандер", которую сбили в центре Киева - она несла боеголовку 450 килограммов. Неприятная ситуация. Но как она повлияла на ход боевых действий? Никак", - считает собеседник.
При этом он также убежден в том, что российские манипуляции с использованием "Орешника" - это давление не на Украину, а на западных союзников.
"Что у нас (россиян - ред.) есть оружие, которое очень скоростное, может за полчаса долететь до какой-то европейской столицы и там ударить. Это больше бряцание оружием, давление на наших союзников, а не на нас. Как мы видим - не очень (действует это давление - ред.). Ведь если бы оно действительно работало на союзников, то они сказали бы Украине "до свидания", перекрыли нам поставки оружия. Но мы видим, что союзники продолжают поддержку Украины", - добавил Нарожный.
Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме
Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.
Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.
Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.
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Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
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