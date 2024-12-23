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"У нас нет таких средств ПВО": эксперт об угрозе удара РФ ракетой "Орешник"

Алексей Тесля
23 декабря 2024, 01:30
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Угрозы удара "Орешником" является больше фактором психологического давления, считает Павел Нарожный.
РС-26
/ Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Важно:

  • В Украине нет средств ПВО, способных сбивать ракеты "Орешник"
  • Угрозы удара "Орешником" - фактор психологического давления

Украина не располагает системами и средствами ПВО, способными сбивать российские ракеты "Орешник", заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Он сбивается средствами ПВО в верхних слоях атмосферы. У нас даже близко таких средств нет", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

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При этом эксперт отмечает, что это является больше фактором психологического давления, а не реальной угрозой. Он также убежден, что с военной точки зрения запуск Россией "Орешника" не имеет никакого смысла.

"Он несет боеголовку весом 1,2 тонны. Она раскрывается, из нее выпадают шесть суббоеголовок. И из каждой из них еще шесть. Мы имеем 36 бомб весом примерно 30 килограмм, а может и меньше. Та ракета "Искандер", которую сбили в центре Киева - она несла боеголовку 450 килограммов. Неприятная ситуация. Но как она повлияла на ход боевых действий? Никак", - считает собеседник.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

При этом он также убежден в том, что российские манипуляции с использованием "Орешника" - это давление не на Украину, а на западных союзников.

"Что у нас (россиян - ред.) есть оружие, которое очень скоростное, может за полчаса долететь до какой-то европейской столицы и там ударить. Это больше бряцание оружием, давление на наших союзников, а не на нас. Как мы видим - не очень (действует это давление - ред.). Ведь если бы оно действительно работало на союзников, то они сказали бы Украине "до свидания", перекрыли нам поставки оружия. Но мы видим, что союзники продолжают поддержку Украины", - добавил Нарожный.

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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