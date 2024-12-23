Ракета 'Орешник' не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

Вполне возможно, что "Орешник" - это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

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Ракета "Орешник" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, defence-ua.com

Ключевые тезисы:

Ракета, которой РФ ударила по Днепру, была собрана в 2017-2018 году

Именно тогда россияне планировали начать производство ракеты РС-26 "Рубеж"

Проектировать эту ракету начали еще в начале 2010-х годов

Баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор Владимир Путин назвал "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет, поэтому не является совсем новой. Об этом пишет издание Defense Express, ссылаясь на результаты исследования обломков.

Известно, что издание получило из собственных источников фотографию, на которой видно серийный номер и дату производства одной из деталей "Орешника" - 12 апреля 2017 года.

видео дня

По словам экспертов, это означает, что конкретно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

Они добавляют, что именно в 2017 году россияне планировали начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж". Ранее многие эксперты предполагали, что "Орешник" - это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

В Defense Express пришли к выводу, что технологически сама ракета является еще более старой, ведь 2017-й - это год изготовления конкретной детали. Таким образом, проектировать ракету начали еще в начале 2010-х годов, или даже раньше.

"В конце концов то, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, еще раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для Искандера", - отметили аналитики.

Ракета "Орешник" - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Путин предложил циничный "технологический эксперимент". В частности, он бросил вызов нашим союзникам: выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник", чтобы системы ПВО и ПРО Украины и Запада попытались её перехватить.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя циничную идею лидера РФ о "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" заявил, что российский диктатор Путин не является адекватным человеком, а "отморозком".

Кроме того, социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман заявил, что удар ракетой "Орешник" не принес России никаких стратегических достижений. Первый запуск по Украине этого "технологического достижения" выглядит как проявление показательного, но бесполезного применения ракеты.

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