'Просто отморозок': Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с 'Орешником'

Президент Зеленский назвал Путина "отморозком" из-за циничного предложения дуэли "Орешника" и ПВО.

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Зеленский назвал Путина "отморозком" из-за циничного предложения "технологической дуэли" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ТАСС

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Зеленский назвал Путина "отморозком" после его предложения о "технологической дуэли" с ракетой "Орешник"

Украине необходимы 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетики

Российский диктатор Владимир Путин является не адекватным человеком, а "отморозком". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя циничную идею лидера РФ о "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

"Видите, с кем мы имеем дело. Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня уже есть видео, можете посмотреть. Путин предложил "технологическую дуэль". Путин говорит: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником" - этой новой ракетой, а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет. И вы считаете, что это адекватный человек?", - сказал глава государства на пресс-конференции в Брюсселе.

видео дня

Ракетный комплекс "Кедр", который может быть "Орешником" / Инфографика: Главред

Потребность в ПВО

Кроме этого, Зеленский заявил, что для обеспечения надежной защиты критически важных объектов энергетической инфраструктуры Украине необходимо получить дополнительные системы противовоздушной обороны. Однако, по его словам, речь идет не о системах Patriot.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по распределительным подстанциям атомной генерации, которых в Украине более двадцати. Поэтому для защиты Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО.

"Поэтому это срочный вопрос. Есть продвижение в этом направлении, уже подтверждено несколько систем, мы будем их получать. Есть и канадская помощь, есть и немецкая помощь. Будет поступать. Есть все системы у нас? Недостаточно? Да, это факт", - добавил Зеленский.

Удар РФ ракетой "Орешник" по Украине - последние новости

Напомним, лидер РФ Владимир Путин предложил "технологический эксперимент", вызвав Запад на "высокотехнологичную дуэль". Он цинично предложил выбрать объект в Киеве для удара ракетой "Орешник", чтобы проверить, смогут ли системы ПВО и ПРО Украины и Запада ее перехватить.

Также Путин утверждает, что шансов сбить ракету нет, поскольку ее дальность достигает 5,5 тысячи км, а имеющиеся системы ПРО в Румынии и Польше не могут ее достать.

Как ранее сообщал Главред, Путин анонсировал, что серийный выпуск новых ракет "Орешник" начнется в ближайшее время. Он назвал эти ракеты "новейшим мощным оружием" России, производимым для защиты безопасности РФ и ее союзников.

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