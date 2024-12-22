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Угроза удара "Орешником": раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ

Алексей Тесля
22 декабря 2024, 04:30
843
У России менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К, ресурс которых изнашивается.
Угроза удара 'Орешником': раскрыт неожиданный сценарий и цель РФ
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Важно:

  • Угрозы удара "Орешником" оказывают давление на Украину
  • У России менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К

Угрозы удара ракетой "Орешник" являются более дешевым способом оказывать психологическое и экономическое давление на Украину, чем вылеты носителей "Кинжалов" МиГ-31К, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Не нужно поднимать в воздух перехватчик, обслуживание которого на грани возможного. Не нужно тратиться на заправку перехватчика и выжигать топливо. Достаточно просто объявить бесполетную зону и имитировать пуск... "Дешево и сердито". Вот только бдительность к тревогам и степени угрозы от этого не следует терять", - написал он в Telegram.

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Эксперт напомнил о том, что в какой-то период времени вылеты МиГ-31К были регулярными и постоянными.

У России менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К, ресурс которых изнашивается, а производить новые МиГ-31 российский ВПК не способен. Вот и запуск вхолостую 10, 20, 50, 100 раз этого перехватчика для имитации пусков Х-47М2 "Кинжал" работал определенный период времени, а сейчас? А сейчас это очень и очень дорого, поднимать такую боевую машину только для того, чтобы напугать украинцев и перекрыть сообщение с правого на левый берег", - добавил Коваленко.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
/ Инфографика Главред

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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