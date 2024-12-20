'Путин, как трудный подросток': Эйдман объяснил, почему Орешник - это просто понты

Удар ракетой "Орешник" был больше демонстрацией силы, чем эффективным применением нового оружия, утверждает Игорь Эйдман.

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Эйдман раскритиковал российскую "суперракету" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, скриншот из видео

Главные тезисы Эйдмана:

Путин ничего не добился первым применением Орешника

Ракета "Орешник" - это очередной кремлевский бренд для запугивания, который оказался неэффективным

Простыми ракетами России бить выгоднее

Удар ракетой "Орешник" не принес России никаких стратегических достижений. Первый запуск по Украине этого "технологического достижения" выглядит как проявление показательного, но бесполезного применения ракеты. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

"Ни к чему, кроме новых человеческих жертв, новые удары Арешником не приведут и привести не могут. Но, по сравнению с другими ракетами, это не будет чем-то сверхсуперновым. А если посмотреть на соотношение цены и эффекта от этого самого удара, то станет очевидно, что простыми ракетами России стрелять гораздо выгоднее. То есть это были просто голые понты", - отметил он.

Эйдман отметил, что первое применение Орешника повлекло лишь незначительные разрушения, в частности повреждение котельной больницы, и никоим образом не изменило ход войны.

Также публицист подчеркнул, что в Москве долгое время угрожали ядерным оружием, пытаясь напугать мир. Однако, по мнению Эйдмана, "старший брат" из Китая дал понять, что ядерная эскалация им невыгодна, поэтому Путин остался без своего главного инструмента запугивания.

Эйдман подчеркнул, что в России множество пиарщиков, которые создают бренды, направленные на запугивание мира. По его словам, ракета "Орешник" - это очередной продукт кремлевского пиара, цель которого - запугать и создать иллюзию силы. Однако этот "бренд Арешника" оказался неэффективным.

"Запад Арешником не напугали точно. Абсолютно. Сразу после применения этой ракеты на Западе, конечно, выразили недовольство, сказали, что это безобразие, а сейчас уже забыли об этом. А Путин, как трудный подросток, который пугает окружающих, своих одноклассников, а они ему не верят. Вот сейчас они не испугались, значит, завтра приду и такую им рожу набью, что они все там от страха под парты полезут. Вот он каждый день пытается пугать население", - добавил социолог.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Угрозы Путина ракетой "Орешник" - последние новости

Напомним, 19 декабря российский диктатор Владимир Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль". Он утверждает, что ракета "Орешник" имеет дальность 5,5 тысячи км и ее не могут сбить системы ПВО.

Циничное предложение Путина предусматривало удар Орешником по Киеву, чтобы проверить, способны ли украинские и западные системы ПВО ее перехватить.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе назвал эту идею проявлением неадекватности и назвал Путина "отморозком". Он подчеркнул, что подобные заявления лишь подчеркивают уровень цинизма и неадекватность кремлевского режима.

Как сообщал Главред, вечером 19 декабря Зеленский резко ответил Путину на "технологическую дуэль" и нецензурно обозвал его. К критике также присоединился руководитель ОП Андрей Ермак, а пользователи соцсетей запустили флешмоб и начали создавать мемы о Путине

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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