Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман

У России нет сил на широкое наступление, захват ещё одного кусочка Донецкой области – это её максимум в 2025 году, считает Игорь Эйдман.

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Трамп не сдаст Украину России и хочет выйти из этой войны миротворцем – Эйдман / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с социологом, публицистом и автором книг Игорем Эйдманом. Общаясь с читателями, он рассказал, какого завершения войны в Украине хочет Трамп, почему его ждёт разочарование в адекватности Путина, на какие операции хватит сил у России в 2025 году, где может готовиться заговор против Путина, а также почему режим в России обречён и долго не протянет.

Представляем стенограмму чата с Игорем Эйдманом.

Amigo: Будет ли услышан Трамп, призвавший Украину и Россию к немедленному прекращению огня и началу переговоров? И в чём сейчас, с вашей точки зрения, заинтересован Кремль: в паузе в войне, в её прекращении или в продолжении?

Игорь Эйдман: Мы рассуждаем так, словно обсуждаем рациональных социальных акторов или экономических игроков, размышляем, в чём заинтересован Кремль.

Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, Кремль заинтересован в заморозке войны, а с другой – поскольку российский диктатор абсолютно иррационален и психически неадекватен, вовсе не факт, что он будет следовать рациональным интересам и согласится на заморозку войны.

Путин действует, исходя из безумных имперских "тараканов", которые живут в его голове и которых он периодически достаёт из своей черепной коробки и демонстрирует миру, рассказывая про половцев, печенегов, Рюриковичей, Ленина, немецкий и австрийский генштабы и прочий бред сумасшедшего.

Безусловно, Путину сейчас выгодно заморозить войну, но он на это не пойдёт. А не пойдёт потому, что он – маньяк: зачем ему замораживать конфликт, если российские войска немного, но продвигаются. Путин надеется, что он и дальше будет продавливать фронт. При этом он и его окружение будут сыпать ультиматумами: Украина должна отдать четыре области, Украина должна то, Украина должна это. А идея Трампа состоит в том, чтобы достигнуть перемирия без предварительных условий.

Путину выгдно заморозить войну, но он не станет этого делать в надежде на дальнейшее продвижение своих войск, считает Эйдман / фото: kremlin.ru

Путину эта идея категорически не нравится, поскольку он надеется, что ультиматумами добьётся капитуляции Украины, и Трамп принудит к этому Киев. Потому что требование отдать четыре украинские области России – это и есть капитуляция. Зеленский после такого не удержится во власти, в Украине начнётся хаос – и тогда Путин возьмёт Украину голыми руками.

Вспомните, как было в Чехословакии в 1938 году: сначала Чехию Мюнхенским договором (или сговором, как часто говорят) принудили её западные союзники в лице Великобритании во главе с премьер-министром Чемберленом и Франции во главе с премьер-министром Деладье к передаче Германии Судетов. За это тогдашний президент Чехословакии Бенеш вынужден был уйти в отставку, и к власти пришёл гораздо более приемлемый для немцев президент Гаха. И Гитлер уже через полгода после Мюнхенского договора, благодаря которому забрал Судеты, шантажом принудил Гаху к капитуляции и захватил Чехию полностью, а Словакии, которая тогда входила в состав Чехословакии, милостиво позволил создать прогерманское сателлитное государство, якобы независимое, во главе с клирикальными фашистами.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Судетская область веками была населена немцами – казалось бы, почему бы её не отдать. Это не Донбасс, даже не Крым. Тем не менее, отдали Судетскую область – потеряли страну, в результате Чехия превратилась в нацистскую диктатуру, а чехи стали рабами немцев до 1945 года.

Примерно такую же историю хотел бы провернуть Путин относительно Украины. Но Путин слишком негибок, неумён, упёрт, неадекватен, учитывая "тараканов" в его голове, поэтому он будет требовать всё и сразу. И пока всё идёт именно к этому.

Ginger: Как думаете, постигнет ли Трампа разочарование в договороспособности Путина? И если так, то как будет действовать Трамп относительно России и Путина?

Игорь Эйдман: Есть ощущение, что к этому всё и идёт. Потому что заявления Трампа после встречи с Зеленским в Париже несколько отличались от тех, что звучали из его уст ранее. Трамп всё время славословил Путина, из-за чего казалось, что он зависим от него, а теперь говорит, что Зеленский – хороший парень, что Украина готова к миру, что дело сейчас за Путиным. И, кстати, намекнул на то, что Россия проигрывает войну.

Думаю, что Трамп ждёт от Путина каких-то шагов, но пока получает от него только безумное ржание путинской лошади – Лаврова, который в интервью Карлсону твердит, что требования России остаются прежними: четыре области Украины, отказ от НАТО и прочее. Если отказ от НАТО американцы бы "съели", то требование признать российскими четыре области – это совершенная наглость. И, кстати, когда Трампа спросили, будет ли он помогать Украине, он неохотно, но прямо ответил, мол, "а что делать, без этого сделка невозможно".

Трамп хочет от Путина конкретных шагов, но слышит лишь безумное ржание путинской лошади – Эйдман / фото: ua.depositphotos.com

Трамп хочет сделку, он не хочет сдавать Украину России. Трамп – абсолютно циничный человек, сочетание всех пороков, а его человеческие качества просто отвратительные, но он, в отличие от Путина, не является безумным параноиком. Трамп движим интересами и прекрасно понимает: чтобы выглядеть хорошо перед американцами, перед своими избирателями, он должен не просто не сдать Украину. Если Трамп сдаст Украину, он будет выглядеть так, как выглядел Байден, когда американцы сдали Афганистан. (Хотя Афганистан сдал Трамп, а Байден просто реализовал договорённость, уже зафиксированные намерения американцев уйти. Тем не менее, на Байдена посыпалась куча шишек.)

Трамп не хочет так уходить из истории с Украиной – он хочет сделку. При этом Трамп не считает, что эта сделка выгодна Путину. Но он не понимает психологию Путина, не понимает, что Путин – не рациональный актор, а безумец, как и Гитлер. Если бы Гитлер был рациональным актором, он бы правил около 50 лет, как Франко в Испании, но нет, он шёл, как невменяемый, вперёд и вперёд, пока ему не сломали шею. То же самое и с Путиным.

Поэтому Трамп удивлён. Я даже думаю, что он попросил Орбана позвонить Путину и выяснить отношения: почему, что за дела-то, Путину же предлагают выгодную сделку – берёшь захваченное и уходишь, хапнул и уходи, но нет.

Впрочем, думаю, ни к чему это не приведёт, и Путина уговаривать бессмысленно. Кремль будет и дальше трясти своим пожухлым Орешником и шантажировать мир, потому что это невменяемое руководство страны и невменяемый диктатор.

Главред: Так всё-таки как будет действовать Трамп, увидев такое поведение Путина, когда поймёт, что с Путиным невозможно договориться?

Игорь Эйдман: Надеюсь, что Трамп рассердится и скажет: "А кто, вообще, главный в этом мире?". Трамп ведь постоянно твердит, что Америка должна быть великой, а президент США, соответственно, главным. А тут какой-то Путин пытается "помножить на ноль" американского президента.

Так что Трамп может обидеться (а он человек обидчивый, с невероятным самомнением), и это было бы идеально. Тогда он начнёт вредить Путину или предпримет действия, которые заставят Путина пойти на его условия. Честно говоря, я надеюсь именно на это.

Хотя есть и другой вариант, но не будем о нём говорить. Я оптимист и не люблю муссировать негативные предсказания и прогнозы.

Наира: Как вы полагаете, в каком результате войны в Украине заинтересован Трамп? Какой итог позволит ему и Штатам выйти из всего этого "на коне", победителями?

Игорь Эйдман: Победителями они никак не выйдут, да у них и цели такой нет. Трамп хочет выйти из этой войны как миротворец, не как победитель. Может, ещё и надеется, что ему Нобелевскую премию дадут, как Обаме. Трамп ведь ужасно тщеславный.

У Трампа не скрывают своих планов и видели это так: война замораживается по нынешней границе, устраивается демилитаризованная зона, и туда вводятся европейские войска. Правда, европейцы не в курсе, что Трамп уже за них всё решил. Тем не менее, Трамп надеется, что французы и поляки подтянутся, ведут свои войска, и это будет гарантией, что Путин не нападёт ещё раз.

Конечно же, на эти условия не согласится Путин. А Зеленский, я думаю, сейчас бы согласился на такое, если это не будет требовать от Украины признать оккупированные территории российскими – на это Киев не пойдёт: ни Крым, ни все другие оккупированные территории российскими он не признает. А вот на прекращение огня, судя по всему, Украина бы сейчас пошла, тем более, ситуация на фронте не самая лучшая.

Возможно, ещё бы произошёл небольшой размен: например, ВСУ ушли бы из Курской области, а Россия – из Харьковской. А дальше война замораживается, но при этом Запад продолжает помогать Украине, отстраивать её и прочее. Вот только Путин на это не пойдёт.

По крайней мере, западные войска Путин точно в Украине не ждёт, потому что для него это было бы поражением. Он же всю эту "бодягу" объяснял российскому населению тем, что "российская армия остановила войска НАТО". А тут вдруг войска НАТО оказываются в Украине. Причём, если разделение будет по нынешней линии фронта, то войска НАТО окажутся на территории, которую путинская Россия аннексировала и считает своей. Для Путина это вообще невозможно.

По словам Эйдмана, возможен размен: ВСУ выйдут из Курской области, а войска РФ – из Харьковской / фото: УНИАН

Для Трампа звучит красиво: заморозили войну, и всё, всем сёстрам по серьгам, то есть Путину своё, Украине – своё, и сделка заключена. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Тут множество всего, а главное – надо понимать, с кем имеешь дело: это же Путин, это же не просто так.

Алина_: Как вы оцениваете вероятность того, что в 2025 году война в Украине закончится? И чего ждать от Путина в следующем году? Решится ли он на штурм Запорожья, Херсона или какие-то безумные шаги вроде подрыва дамб и прочего?

Игорь Эйдман: У Путина нет сил, чтобы штурмовать Запорожье и Херсон. Логика войны говорит о том, что Россия не может сейчас расширить наступление. Если бы в РФ хотели расширить наступление, они должны были провести мобилизацию. "Зет-блогеры" давно пишут о том, что для начала широкомасштабного наступления в Украине понадобилось бы от 500 тысяч до миллиона новых солдат. Сейчас российские войска могут осуществлять лишь какие-то локальные действия, так, например, мы видим, как они наступают на Донбассе.

Считается, что в ноябре у российских войск было рекордное наступление, но, если мы посмотрим на карту Украины, то увидим, что она, конечно, по сравнению с другими месяцами, потеряла много, но, по сравнению с тем, что было захвачено в первые дни войны – ничтожно мало.

Если российские войска будут наступать такими темпами, то максимум, что они смогут сделать в 2025 году – захватить ещё кусок Донецкой области. И, конечно, Путина это всё не устраивает. А на широкое наступление у России нет ресурсов. Как видим, у неё не хватило ресурсов, чтобы удержать Сирию. Иными словами, ресурсы России на пределе, и это очевидно. Там ещё пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но сирийская ситуация доказала, что резервов у России нет вообще, и ресурсов нет, в принципе.

Для Путина произошедшее в Сирии – это просто оплеуха, его мордой там вытерли стол. Он столько лет хорохорился, строил из себя Александра Македонского, победителя, а в результате за три-четыре дня его выкинули из Сирии пинком под зад. Всё это ужасно унизительно, но, тем не менее, он вынужден с этим мириться. Потому что ему просто было нечем защищать свои завоевания и режим Асада в Сирии.

Smilik: Янукович бежал в Россию, к Путину. Асад бежал в Россию, к Путину. Куда побежит Путин, когда пробьёт час?

Игорь Эйдман: Надеюсь, что он не добежит и до границы, что его здесь "замочат". Но теоретически он может, конечно, сбежать в Китай, и я думаю, что китайцы его примут. Он столько кормил Китай российскими ресурсами, что китайцы должны быть ему благодарны.

Не думаю, что он побежит в Северную Корею, это вряд ли. Там ему скучно будет. А вот в Китай, я думаю, он и убежит в случае чего.

Для Путина произошедшее в Сирии – это оплеуха, ведь оттуда его выкинули пинком под зад, отметил Эйдман / сайт Кремля

Rika: Чего добился Путин применением Орешника? По чему Путин может ударить этими ракетами в следующий раз? Кроме как по курсу рубля.

Игорь Эйдман: Путин ничего не добился применением Орешника. Как пишет один мой друг, историк, который живёт в Днепре, первое применение в мире межконтинентальной баллистической ракеты привело к "невероятным разрушениям": была разрушена котельная какой-то больницы. Ни к чему, кроме новых человеческих жертв, новые удары Орешником не приведут и привести не могут. Но, по сравнению с другими ракетами, это не будет чем-то сверхсуперновым.

А если посмотреть на соотношение цены и эффекта от этого самого удара, то станет очевидно, что простыми ракетами России стрелять гораздо выгоднее. То есть это были просто голимые понты. В Москве долго угрожали ядерным оружием, но, видимо, китайский старший брат сказал: хватит наводить шорох на весь мир ядерным оружием, мы в этом не заинтересованы, заканчивай. А чем ещё грозить Путину?

Тем более, я знаю точно, в российском руководстве, в администрации президента множество пиарщиков. Множество. Основная профессия там – это пиарщик. Не управленец, не технократ, а пиарщик. И пиарщики там знают свою работу: нужно создать какой-нибудь бренд и раскрутить его на голом месте. Вот они и создали бренд Орешника и теперь пытаются запугивать мир уже не реальным ядерным оружием, а неким брендом Орешника.

Запад Орешником не напугали точно. Абсолютно. Сразу после применения этой ракеты на Западе, конечно, выразили недовольство, сказали, что это безобразие, а сейчас уже забыли об этом.

А Путин, как трудный подросток, который пугает окружающих, своих одноклассников, а они ему не верят. Вот сейчас они не испугались, значит, завтра приду и такую им рожу скорчу, что они все там от страха под парты полезут. Вот он каждый день пытается пугать население.

Китайский "старший брат" запретил Путину грозить миру ядерным оружием, потому Кремль создал бренд "Орешник", отметил Эйдман / Фото: сайт Кремля

Киевлянин: Лукашенко заявил, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок. Чуть раньше он договорился с Путиным о размещении Орешника на белорусской территории. Эти два умалишённых таки готовятся нанести ядерный удар по Украине? Ядерный виток в этой войне неизбежен?

Игорь Эйдман: Невозможен. На мой взгляд, ядерный виток в этой войне невозможен. Ядерный виток был бы возможен, если бы Путин, не дай Бог, прошёл бы Украину и пошёл дальше, на те же страны Балтии. Тогда, возможно, по нему шарахнули бы ядерным оружием.

Сам Путин – трус, а потому никогда ядерное оружие не применит.

Кроме того, если Путин применит ядерное оружие в Украине, с военной точки зрения, он много не получит. Но это была бы мировая гуманитарная катастрофа, и в этом случае от России отказались бы все, включая тех, кто сейчас с ней торгует. Например, Индия, которая сегодня является главным экспортёром российской нефти, и даже Китай.

Никто Путину не позволит применить ядерное оружие. Его партнёры не разрешат ему швыряться ядерными бомбами. Поэтому он, кстати, и начал раскручивать бренд Орешник – видимо, Путину уже не разрешают даже угрожать ядерным оружием.

А Лукашенко – довольно практичный человек, в отличие от Путина. Конечно, он военный преступник и отвратительнейший кровавый диктатор, но не параноик. Он – типичный диктатор, Габриэль Гарсия Маркес описывал таких. Лукашенко хотел превратить всю страну в свой колхоз, где он будет председателем, который будет всех строить. Понятно, что белорусам это не понравилось. А когда это случилось, Лукашенко их начал жестоко кошмарить. Но при этом ни в какую войну Лукашенко не лезет, хоть Путин его давно пытался втянуть в неё. Лукашенко хитёр: ввязываться в войну ему не нужно, а угрожать – да, потому что он боится, что на него нападут. Лукашенко боится, что Запад расправится и с ним, как с явным аллергеном для Евросоюза, когда Россия ослабнет.

Лукашенко – преступник, но не параноик, ввязываться в войну не будет, отметил Эйдман / Скріншот Пул Первого

Antonio: Поделитесь, пожалуйста, собственным прогнозом относительно того, что в 2025 году будет с Россией и путинским режимом?

Игорь Эйдман: В истории огромную роль играют случайности. И никто не знает, что будет. Это казино, по большому счёту. Клио швыряет какие-то фишки, а куда эти фишки ложатся – зависит от случайностей. В 2023 году путинский режим вполне мог рухнуть, когда был путч Пригожина. Но Путину повезло. Может быть, нечто похожее произойдёт и в следующем году, утверждать не берусь.

В краткосрочной перспективе всё действительно зависит от случайностей. Но в долгосрочной перспективе путинский режим обречён, и Российская империя как государство обречена, и никаких шансов выжить у них нет. Почему? Потому что они идут в клинч, они абсолютно перпендикулярны мейнстриму, развитию человеческой цивилизации. В XXI веке уже нет империй, все они, кроме российской, распались в ХХ веке. В XXI веке государства не пытаются расширить свои территории путём аннексий и захватов, хотя в ХХ-м так бывало довольно часто, а в XIХ-м – повсеместно.

Единственный пример на моей памяти – это попытка Саддама Хусейна захватить Кувейт. Известно, чем она закончилась: тем, что Саддама Хусейна просто повесили, как уголовного преступника. И Путин. Какие ещё примеры? Не могу даже примеров привести.

Югославский пример совершенно другой. Никто не захватывал ни одну югославскую территорию, в том числе даже Косово. Просто в Югославии произошёл раздел, как и в Советском Союзе, на разные территории, на разные независимые государства. Косово тоже выделилось, его никто не аннексировал.

Даже пример Нагорного Карабаха, при всей моей любви и уважении к армянам, тоже не подходит. Потому что Нагорный Карабах формально принадлежал Азербайджану. И при развале СССР он чисто юридически не отошёл к Армении, не стал независимым государством, а отошёл к Азербайджану. Конечно, я сочувствую Нагорному Карабаху, но чисто юридически он принадлежал Азербайджану. Это, кстати, не оправдывает захвата.

Так что то, что делал Путин, беспрецедентно: аннексия, захват территории соседнего государства, тем более в Европе. Понятно, что такой режим, такое государство, такой диктатор долго не протянут. В долгосрочной перспективе всё это существовать не может. Речь идёт, может, о годе, может, о нескольких годах. Но Путин обречён. И обречён на поражение.

Путин обречён на поражение – Эйдман / kremlin.ru

Соответственно, Украина обречена выиграть эту войну и восстановиться, восстановить свою экономику и городское хозяйство. И я думаю, что Запад будет ей в этом помогать. Я сейчас живу в Германии и абсолютно уверен, что Германия в этом будет всячески помогать Украине.

Figaro: Если с экономикой РФ так плохи дела, как сейчас говорят эксперты, то почему молчит российское население, почему окружение Путина и российские олигархи не предпринимают решительных действий по устранению причины – Путина?

Игорь Эйдман: Легко сказать "устранить Путина". Я думаю, что его бы с радостью устранили. А как это сделать? Как историк по образованию, я хорошо знаю многие исторические сюжеты, где были заговоры против правителей. Это возможно, но это очень сложный процесс. Чтобы свергнуть какого-то авторитарного правителя, например, Павла I или Хрущёва, нужно было, чтобы значительная часть их окружения сначала договорилась между собой, разработала план свержения, привлекла тогдашних силовиков. А ведь это страшно опасно, ведь в любой момент кто-то может стукнуть. Как окажется стукач в этой компании, который просто настучит ФСБшникам, и всё, всех арестуют, казнят или напоят Новичком. Естественно, и олигархи, и чиновники боятся, запуганы все.

При этом мы не знаем, может быть, какие-то подобные разговоры-переговоры где-то в тайных закрытых гольф-клубах Москвы идут, а там есть такие клубы, например, у Германа Грефа. Такие переговоры вполне вероятны. Но мы об этом узнаем только тогда, когда произойдёт сам путч или мятеж, или заговор.

Но, как известно, "настоящих буйных мало", как пел Высоцкий, и не факт, что найдутся такие люди, которые смогут это всё организовать и возглавить. Пока они все боятся Путина больше, чем ядерной войны.

Figaro: Только ленивый сейчас не говорит о надвигающейся экономической катастрофе в России. Если это действительно так, то к каким действиям в войне это будет подталкивать Россию? Станет ли она сворачивать боевые действия?

Игорь Эйдман: Проблема в том, что мои знакомые экономисты говорят, что, к сожалению, никакая катастрофа не надвигается. То есть ситуация ухудшается, население живеёт хуже, цены растут. Мои друзья и родственники из России говорят, что цены всё больше и быстрее растут. Но до катастрофы ещё далеко.

Катастрофа была бы, если бы, например, Индия и Китай перестали покупать российскую нефть. Это была бы катастрофа. Но они не собираются этого делать, даже наоборот, Индия расширяет покупки. Так что вряд ли какая-либо катастрофа возможна. Я думаю, что в России катаклизм скорее может возникнуть во внутриполитической плоскости, то есть вызреет заговор верхушечной элиты, или же в военной области.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011 году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014 году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина", в 2016-м – "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?".

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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