Ядерный виток в войне: запустит ли РФ 'Орешник' с ядерным боезарядом - Сотник

По словам журналиста, никто не будет ждать, пока Россия запустит свой "Орешник".

https://glavred.info/world/yadernyy-vitok-v-voyne-zapustit-li-rf-oreshnik-s-yadernym-boezaryadom-sotnik-10623902.html Ссылка скопирована

"Орешник" с ядерным боезарядом / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главное из заявления:

Мир будет знать, если Путин захочет использовать ядерное оружие

Сейчас трудно сказать сколько у России есть "Орешников"

Использование "Орешника" ничего не решит

Путин вытащил из закромов межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник", которая, в частности, способна нести ядерный боезаряд. Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал, указывает ли это на приближение ядерного витка в войне.

По его словам, если Россия вдруг попытается применить ядерное оружие, то в Вашингтоне и НАТО сразу же будут знать, что Россия готовится это сделать.

"Потому что за каждой ядерной боеголовкой идет неусыпный контроль. За всем следят спутники, и каждая боеголовка на учете. Если начнется серьезное движение, все будут знать, и будет нанесен превентивный удар. Никто не будет ждать, пока Россия запустит свой "Орешник". И все закончится достаточно быстро", - подчеркнул он во время чата на Главреде.

Публицист подчеркнул, что не знает, сколько у России есть "Орешников".

"Даже если у них есть десять "Орешинков", не надо забывать, что он может нести и пустые болванки, которые, собственно, и сработали по Днепру, или ядерные. Если Путин запустит ракету с ядерным боезарядом, ему сразу (конец, - ред.). А стрелять неядерными - дороговато. Стоимость одного "Орешника", допустим, 100 миллионов долларов. Путин готов еще несколько раз запустить пустышку за 100 миллионов долларов? Пусть запускает, это ничего не решит", - рассказывает Сотник.

Он также добавил, что в США правильно сказали, что использование "Орешника" ничего не решит.

"Путин думает, что он таким образом повысил ставки? Ну, пусть повышает дальше, он же это делает только в своей голове. На самом деле, он никого ничем не напугал. В Европе уже устали играть с этими шулерами в подмигивания. Все уже устали и хотят какой-то логической развязки. Если Путин такой, каким я его понимаю, то он поведет себя как истинный Шариков у Булгакова - "Шариков сам запросил свою смерть". Вот мы и посмотрим, как он это сделает", - подытожил главный редактор канала Sotnik-TV.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Ракета "Орешник" - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Путин предложил циничный "технологический эксперимент". Он бросил вызов союзникам Украины: выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник", чтобы системы ПВО и ПРО Украины и Запада попытались её перехватить.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил, что удар страны-агрессора РФ "Орешником" по Днепру говорит о том, что это была психологическая операция.

Кроме того, представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что Россия уже использовала против Украины все доступные виды оружия. Однако не исключено, что враг может применять новые виды вооружений, в частности "Орешник".

Читайте также:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред