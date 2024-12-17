Угроза для крупных городов: тревожный прогноз нового удара "Орешником"

Важно:
- Удар по Днепру был психологической операцией
- Логики в размещении "Орешника" в Беларуси нет
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук прокомментировал информацию о том, что диктатор Владимир Путин может переместить ракеты "Орешник" на территорию Беларуси.
В эфире телеканала FREEДОМ он пояснил, что удар страны-агрессора РФ "Орешником" по Днепру говорит о том, что это была психологическая операция.
"Но когда Лукашенко (белорусский диктатор Александр Лукашенко, - ред.) говорит о том, что он будет размещать этот комплекс максимально близко к целям, которые следует поразить "Орешником", говорит о том, что он приглашает поляков, украинцев, прибалтов, немцев, уничтожать эти пусковые установки превентивно, с использованием тактического оружия, тактических ракет, для которых эта дальность и является рабочей", - отметил эксперт.
По его словам, в этом вопросе Лукашенко блефует, но когда его блеф применяется, то надо понимать, что вторая сторона может и "моргнуть".
"Я думаю, если Лукашенко действительно после 2025 года будет демонстрировать такие же финты, как Путин — бить по Житомиру, Кракову или Вильнюсу, безусловно, такие установки будут уничтожаться и так далее", - пояснил собеседник.
В то же время он уверен в том, что Лукашенко блефует в первую очередь для того, чтобы сохранить контроль над белорусской армией, ведь это является инструментом сохранения его собственной власти.
"Лукашенко знает, что логики в размещении "Орешника" нет. Поэтому он просит у Путина, даже не просит, а утверждает, что Путин якобы ему разрешит размещать эти ракеты на его территории для картинки, для Путина лично. Сам запуск многоступенчатой баллистической ракеты средней дальности по ближним целям — бессмыслен", - добавил Лакийчук.
Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме
Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.
Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.
Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.
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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?
В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.
Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.
До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.
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