Угроза для крупных городов: тревожный прогноз нового удара "Орешником"

Удар РФ "Орешником" по Днепру говорит о том, что это была психологическая операция.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-dlya-krupnyh-gorodov-trevozhnyy-prognoz-novogo-udara-oreshnikom-10622984.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Важно:

Удар по Днепру был психологической операцией

Логики в размещении "Орешника" в Беларуси нет

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук прокомментировал информацию о том, что диктатор Владимир Путин может переместить ракеты "Орешник" на территорию Беларуси.

В эфире телеканала FREEДОМ он пояснил, что удар страны-агрессора РФ "Орешником" по Днепру говорит о том, что это была психологическая операция.

видео дня

"Но когда Лукашенко (белорусский диктатор Александр Лукашенко, - ред.) говорит о том, что он будет размещать этот комплекс максимально близко к целям, которые следует поразить "Орешником", говорит о том, что он приглашает поляков, украинцев, прибалтов, немцев, уничтожать эти пусковые установки превентивно, с использованием тактического оружия, тактических ракет, для которых эта дальность и является рабочей", - отметил эксперт.

/ Инфографика: Главред

По его словам, в этом вопросе Лукашенко блефует, но когда его блеф применяется, то надо понимать, что вторая сторона может и "моргнуть".

"Я думаю, если Лукашенко действительно после 2025 года будет демонстрировать такие же финты, как Путин — бить по Житомиру, Кракову или Вильнюсу, безусловно, такие установки будут уничтожаться и так далее", - пояснил собеседник.

В то же время он уверен в том, что Лукашенко блефует в первую очередь для того, чтобы сохранить контроль над белорусской армией, ведь это является инструментом сохранения его собственной власти.

"Лукашенко знает, что логики в размещении "Орешника" нет. Поэтому он просит у Путина, даже не просит, а утверждает, что Путин якобы ему разрешит размещать эти ракеты на его территории для картинки, для Путина лично. Сам запуск многоступенчатой баллистической ракеты средней дальности по ближним целям — бессмыслен", - добавил Лакийчук.

Удар ракетой "Орешник" - последние новости по теме

Ранее появился прогноз нового ракетного удара РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники. Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

Другие новости по теме:

Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред