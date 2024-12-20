"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФ

Вполне вероятно, что подобные разговоры-переговоры ведутся где-то в тайных закрытых гольф-клубах Москвы. Но мы об этом узнаем только когда произойдет сам мятеж.

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Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Эйдман

Кратко:

Вполне возможно, что элиты РФ тайно обсуждают способы устранения Путина

Пока что мятеж не происходит, потому что они все боятся главу Кремля

Российские элиты вполне вероятно могут обсуждать в Москве возможности устранения диктатора РФ Владимира Путина. Но мы об этом узнаем только тогда, когда вспыхнет мятеж.

Но пока что мятеж не происходит, потому что россияне боятся Путина даже больше, чем ядерной войны. Такое мнение высказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"Легко сказать "устранить Путина". Я думаю, что его бы с радостью устранили. А как это сделать? Как историк по образованию, я хорошо знаю много исторических сюжетов, где были заговоры против правителей. Это возможно, но это очень сложный процесс", - отметил он.

Чтобы свергнуть какого-то авторитарного правителя, например, Павла I или Хрущева, нужно было, чтобы значительная часть их окружения сначала договорилась между собой, разработала план свержения, привлекла тогдашних силовиков, напомнил Эйдман.

"Но ведь это ужасно опасно, ведь в любой момент кто-то может стукнуть. Как окажется стукач в этой компании, который просто настучит ФСБшникам, и все, всех арестуют, казнят или напоят Новичком. Понятно, и олигархи, и чиновники боятся, запуганы все", - сказал публицист.

В то же время он не исключает варианта, что в Москве могут тайно вестись такие разговоры-переговоры о возможности устранения Путина. Но Украина об этом узнает, только когда в РФ уже вспыхнет мятеж. Однако российские элиты боятся Путина, поэтому не факт, что найдутся люди, которые организуют такой мятеж.

"В то же время мы не знаем, возможно, какие-то подобные разговоры-переговоры где-то в тайных закрытых гольф-клубах Москвы ведутся, а там есть такие клубы, например, у Германа Грефа. Такие переговоры вполне вероятны. Но мы об этом узнаем только тогда, когда произойдет сам путч или мятеж, или заговор. Но, как известно, "настоящих буйных мало", как пел Высоцкий, и не факт, что найдутся такие люди, которые смогут это все организовать и возглавить. Пока они все боятся Путина больше, чем ядерной войны", - сказал Эйдман.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Идея Путина о "дуэли Арешником" - что известно

Как ранее сообщал Главред, Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом. Владимир Путин предложил циничный "технологический эксперимент". Он бросил вызов нашим союзникам: выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник", чтобы системы ПВО и ПРО Украины и Запада попытались ее перехватить.

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником". Он назвал Путина "отморозком" из-за циничного предложения дуэли "Арешника" и ПВО.

После того, как Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Арешником", сеть взорвалась мемами. Соцсети взорвались мемами после того, как Зеленский нецензурно ответил Путину на идею "дуэли" с "Арешником".

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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