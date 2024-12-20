"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

Диктатор ударил по Киеву не потому, что обиделся на высказывание Зеленского. Путин - военный преступник, который уже 3 года такое делает, сказал Коваленко.

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Удар РФ по Киеву 20 декабря/ коллаж: Главред, фото: КМВА

Кратко:

Путин решил ударить по Киеву после потери ряда стратегических объектов в РФ

Чем больше будет уничтожено стратегических объектов в РФ, тем быстрее такие удары прекратятся

Российский диктатор Владимир Путин решил ударить по гражданским автомобилям и домам в столице Украины после потери ряда стратегических объектов в стране-агрессоре России.

Удар по Киеву, который произошел утром в пятницу, 20 декабря, точно состоялся не из-за вчерашнего высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Путин осуществляет такие удары уже три года. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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"Потеряв ряд стратегических объектов в России, путин решил ударить по гражданским автомобилям и домам в столице, напугав детей. Когда некоторые будут бегать и рассказывать, что он обиделся за "долбо*оба", то советую не вестись на эту ерунду. Это обычный военный преступник, который уже три года такое делает", - отметил Коваленко.

Он добавил, что чем больше будет уничтожено стратегических объектов в России, тем быстрее это завершится.

Удар РФ по Киеву утром 20 декабря - что известно

Как сообщал Главред, рано утром 20 декабря Киев атаковали дроны - обломки БПЛА упали в одном из районов города. В столицу вражеские дроны заходили несколькими волнами. Тревогу объявляли дважды.

После этого российские оккупанты совершили еще один ракетный удар по Киеву - раздавались мощные взрывы, есть пострадавшие. Один человек погиб, также есть пострадавшие. В нескольких районах столицы есть разрушения и вспыхнули пожары.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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