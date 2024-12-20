Выйти смогли не все: РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ - DeepState

Оккупанты перегруппировываются и активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка".

https://glavred.info/ukraine/vyyti-smogli-ne-vse-rf-ustroila-uspenovskiy-meshok-dlya-vsu-deepstate-10623818.html Ссылка скопирована

Не все украинские военные смогли выйти из окружения / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Кратко:

РФ оккупировала Трудовое и Успеновку

Выйти из "Успеновского мешка" смогли не все защитники Украины

Оккупанты активизировались на флангах нового потенциального "мешка"

Российские оккупационные войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". Не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом в ночь на 20 декабря написал мониторинговый канал DeepState.

"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным аналитиков, сейчас оккупанты перегруппировываются на занимаемом участке, а также активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка".

Успеновка на карте / deepstatemap

"Без перестану осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую россияне также недавно заняли полностью", - добавили в DeepState.

РФ образовала "Успеновский мешок" для ВСУ / deepstatemap

Армия РФ также активно атакует район Зеленовки, применяя технику и пехоту для продвижения к новым стратегическим объектам, а именно - к Андреевке через Константинополь. Здесь военные РФ применяют активно технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии соприкосновения. Там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские военные оккупировали Трудовое Донецкой области. Об этом в ночь на 19 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

18 декабря стало известно, что российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области.

Танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган" заявил, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 19 декабря заявил, что на нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Идут тяжелые бои. По его словам, Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред