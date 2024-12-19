Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

Силы обороны Украины не позволили россиянам достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

https://glavred.info/ukraine/oboronu-ne-prorvali-syrskiy-zayavil-ob-aktivizacii-okkupantov-na-fronte-10623611.html Ссылка скопирована

Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

Кратко:

Главком ВСУ провел разговор с Тони Радакиным

Сырский рассказал о ситуации на фронте

На нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Идут тяжелые бои. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время телефонного разговора с начштаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

"Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной. За последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах", - написал Сырский в Telegram.

видео дня

Главком добавил, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

В свою очередь, Радакин заверил в неизменной поддержке Украины, отдельные аспекты которой будут значительно наращены в 2025 году.

Сообщается, что Великобритания вместе с другими европейскими партнерами и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия в обеспечении наших потребностей в вооружении, военной технике, боеприпасах, другом высокотехнологичном оборудовании.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия активизировала наступление на Херсонском направлении. В частности, 61-я отдельная бригада морской пехоты РФ штурмует острова Казацкий и Круглик в устье Днепра. Контроль над ними даст врагу доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Российские военные оккупировали Трудовое Донецкой области. Об этом в ночь на 19 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

18 декабря стало известно, что российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области.

Танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган" заявил, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.

Другие новости:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред