Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

Кратко:
- Главком ВСУ провел разговор с Тони Радакиным
- Сырский рассказал о ситуации на фронте
На нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Идут тяжелые бои. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время телефонного разговора с начштаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.
"Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной. За последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах", - написал Сырский в Telegram.
Главком добавил, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.
В свою очередь, Радакин заверил в неизменной поддержке Украины, отдельные аспекты которой будут значительно наращены в 2025 году.
Сообщается, что Великобритания вместе с другими европейскими партнерами и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия в обеспечении наших потребностей в вооружении, военной технике, боеприпасах, другом высокотехнологичном оборудовании.
Ситуация на фронте - последние новости
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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