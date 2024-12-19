РФ хочет открыть путь на Херсон: оккупанты штурмуют острова в устье Днепра - Forbes

Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

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ВСУ и ВС РФ сражаются за острова на реке Днепр / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российская оккупационная армия активизировала наступление на Херсонском направлении. В частности, 61-я отдельная бригада морской пехоты РФ штурмует острова Казацкий и Круглик в устье Днепра. Контроль над ними даст врагу доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Как пишет Forbes, на данный момент оккупанты держат под контролем восточный берег Днепра, а ВСУ — западный.

Захват островов Казацкий и Круглик позволит российской 61-й ОБрМП разместить артиллерию, контролировать с ее помощью доступ к реке, навести мосты и переправить российские войска на западный берег, чтобы попытаться снова оккупировать Херсон.

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Решающим фактором в боях является техника. И Украине, и России нужны небольшие лодки для штурма и обороны островов.

Карта deepstatemap

Страна-агрессор РФ собрала небольшой флот из 300 надувных лодок с жестким корпусом для переправки войск через реку. Эти лодки быстро передвигаются на мелководье, их трудно заметить ночью, и они оснащены пулеметами и гранатометами, что превращает их в подвижные боевые платформы.

Украинские военные получили лодки в рамках пакетов иностранной помощи. В частности, Нидерланды предоставили 14 RHIB, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантные катера CB90. США дали ВСУ более 100 прибрежных и речных патрульных катеров, оснащенных современными системами вооружения. Еще 14 RHIBS Украине передаст Австралия. Кроме того, помощь передали Швеция, Финляндия, Эстония и Дания.

Журналисты Forbes отмечают, что Украина разрабатывает флот собственных беспилотных надводных судов. Речь идет о морских дронах SeaBaby и Magura 5, которые оснащены различными системами вооружения. С их помощью можно будет патрулировать водные пути и препятствовать наступлениям российских штурмовиков.

Наступление РФ на Херсонском направлении

Оккупационная армия страны-агрессора России ищет бреши в обороне ВСУ, чтобы продвинуться на островную часть Днепра на Херсонском направлении. Об рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, таким образом враг хочет уменьшить так называемую "серую зону" и закрепиться на островной части, чтобы дальше работать над расширением плацдармов.

Как сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович также заявил, что враг хочет захватить острова возле Херсона. По его совам, вполне возможно, что противник попытается форсировать реку Днепр, но вряд ли ему удастся успешно осуществить эту операцию и закрепиться на правом берегу.

Российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями в Херсонской области, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.

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