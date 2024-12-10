РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

РФ готовит наступление на Херсон, чтобы гарантировать себе лучшие переговорные позиции в случае начала мирного процесса по войне в Украине, отмечают эксперты.

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Когда РФ может начать наступление на Херсон и форсировать Днепр / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Есть ли угроза наступления РФ на Херсон

Когда РФ может начать наступление на Херсон

Какова скрытая цель нового российского наступления на Юге Украины

Украина продолжает противостоять военной агрессии Российской Федерации, в частности на южном направлении. После успешного освобождения правобережной части Херсонской области, угроза нового наступления оккупантов на Херсон остается актуальной. Российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.

Главред собрал главное, что следует знать об угрозе наступления РФ на Херсон.

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Есть ли угроза наступления РФ на Херсон

Россия планирует новое наступление на Херсон и уже подготовила около 300 лодок для переправы через Днепр, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью Financial Times.

Он отметил, что захватчики расположили свои элитные подразделения беспилотников на противоположном берегу Днепра, который выполняет роль линии фронта, и активно совершенствуют свои тактики, запуская новейшие модели дронов и готовя новых операторов. Цели врага включают военные автомобили, машины скорой помощи, гуманитарные конвои и технику спасательных служб.

Украинские официальные лица предполагают, что такие действия являются частью более широкой стратегии России, направленной на усиление давления на Киев, в частности перед потенциальным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, а также для ускорения военных успехов и подготовки к возможному форсированию Днепра.

"Россия хочет начать новое наступление здесь", - отметил Прокудин, добавив, что войска РФ собрали "300 лодок для переправы через реку".

Когда РФ может начать наступление на Херсон

Военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии для Главреда пояснил, что контроль над островами на Днепре является ключевым для возможного наступления РФ на Херсон. Это позволяет проводить операции разведывательно-диверсионных групп и подготовку к форсированию реки. Без контроля над островами такие действия невозможны.

"Поэтому и продолжается на Херсонщине эта битва за острова. Поэтому и мы зубами держимся за левый берег Днепра в Херсонской области", - указывает он.

Он также отметил, что украинские войска не удерживают острова из-за невозможности обустройства укреплений для обороны.

"Мы держим острова под огневым контролем: когда российские войска пытаются предпринять попытку захвата островов или высадки на них, мы их огнем оттуда их выбиваем и, возможно, высылаем группы, которые встречают противника и с берега отражают попытки россиян высадиться на острова", - добавляет он.

По мнению эксперта, для успешного форсирования Днепра и создания плацдарма на правом берегу нужна группировка численностью не менее 100 тысяч военных. Однако у российской группы "Днепр" даже на всей зоне ответственности нет такого количества: там, по оценкам Жданова, наберется максимум 70 тысяч. К тому же, ударной группировки в этом районе враг вообще не имеет.

"Еще один важный момент связан с этими тремя сотнями лодок. Откуда они появились? Две недели назад те же чиновники и представители ОГА рассказывали, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российская оккупационная власть устроила массовую конфискацию плавсредств у населения. Причем на этот раз настолько жестко все отбирали, что даже конфисковали у людей надувные лодки. Думаю, что эти 300 лодок появились в результате именно этого изъятия плавсредств у местного населения Херсонщины", - сказал Жданов.

По его словам, это позволяет сделать вывод о том, что у российской армии с плавсредствами очень туго, что затрудняет для них любое проведение операций на воде.

"Поэтому я бы не спешил говорить о форсировании Днепра противником или занятия плацдарма на правом берегу", - указывает он.

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что классическая операция по форсированию Днепра требует высадки десанта на правом берегу для захвата плацдарма, который будет удерживаться 6-8 часов до подхода основных сил. За это время враг должен навести понтонные переправы и перебросить тяжелую технику. Однако из-за сложного рельефа правого берега и необходимости прикрытия артиллерией и авиацией, это чрезвычайно сложная операция, к которой российская армия сейчас не готова.

Битва за острова, по словам Жданова, продолжается с осени 2022 года, с тех пор как ВСУ выбили россиян с правого берега Херсонщины. Контроль над островами является стратегическим: он позволяет удерживать русло реки, что важно для переправ и диверсионной деятельности. Если же россияне захватят острова, Украина потеряет возможность проводить такие операции, тогда как враг сможет активизировать свои действия на правом берегу Днепра.

"Как бы там ни было, пренебрегать угрозой нельзя. Российские войска действительно могут осуществить попытку снова захватить Херсон. Это вполне возможно во второй половине 2025 года или в начале 2026-го. Даже не сомневаюсь, что в генштабе РФ на сегодня отработано несколько вариантов планов форсирования Днепра в нескольких местах. Это нормально, это хлеб любого генштаба", - резюмировал Жданов.

Олег Жданов отмечает, что согласно российской конституции, Херсонская область считается частью России, поэтому предположения об отсутствии планов штурма Запорожской или Херсонской областей неуместны.

"Штурм будет. И если мы будем сидеть в глухой обороне, у нас не будет возможности переломить ситуацию в свою пользу. А Россия движется поэтапно: сейчас решается проблема Донецкой и Луганской областей, как только она будет решена, следующим этапом будет решение проблемы Запорожья, а затем - Херсонской области. Но может быть и наоборот: может, россияне к лету подготовятся к форсированию Днепра и будут там нас оттеснять", - отметил он.

Он также отмечает, что ракеты "Искандер", размещенные в Крыму, могут поражать любую точку Херсонской и Николаевской областей, чего сейчас не хватает Украине. Это дает противнику возможность уничтожать украинскую логистику ракетными ударами и авиацией, создавая условия для форсирования Днепра.

"Но это перспектива лета, не раньше, потому что России надо собрать группировку численностью 150-200 тысяч человек, ведь надо будет идти сразу вглубь, закрепляться на правом берегу, подготовить понтонный парк, а также подготовить людей. Это очень сложный механизм", - резюмировал военный эксперт Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Для чего Кремлю наступление на Херсон

Российские войска, по данным источников "РБК-Украина", готовят новую операцию по наступлению на Херсон, планируя форсировать Днепр через поврежденные или разрушенные мосты. С этой целью оккупанты перевозят к левому берегу реки оборудование для строительства понтонных переправ и готовят воинские подразделения. Это может быть попыткой усилить позиции России в контексте возможных переговоров об окончании войны. Кремль стремится контролировать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, пытаясь избежать споров относительно этих регионов.

Такие действия также направлены на растягивание украинских сил, используя ограничения Украины в личном составе.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего - для растяжения нашей линии фронта. Мы знаем об их планах - и по Херсону, и по Запорожской области - и тоже готовимся", - сказал один из собеседников издания.

Россия создает напряжение по всей линии фронта и в тылу, чтобы усложнить украинскую оборону.

В ближайшие два месяца Москва, вероятно, будет пытаться ослабить позиции Украины перед вероятным возвращением Дональда Трампа к власти, который обещал уделить внимание украинско-российскому конфликту. Задачей Украины остается сломать эти планы и удержать стабильность на ключевых направлениях.

Что говорят в ВСУ

Командование Сил обороны Юга внимательно следит за подготовкой плавсредств российскими войсками, которые могут быть использованы для форсирования Днепра. Как отметил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, украинские защитники готовы к любому сценарию. В эфире телемарафона он прокомментировал сообщение о якобы 300 лодках, собранных россиянами для возможного наступления на Херсон.

"Командование Сил обороны Юга тоже имеет всю информацию, однако мы готовы к любому развитию событий. И скажу так: 300 лодок - ну, это 300 лодок. Нельзя назвать, что это какая-то серьезная угроза", - заявил Волошин.

Волошин подчеркнул, что для успешного наступления врагу необходимо подготовить переправы для переброски техники, что является сложной задачей, особенно в условиях современных средств разведки и огневого контроля ВСУ на этом участке фронта.

"А 300 лодок... Ну, на каждую посадят там 5 штурмовиков. Как они будут осуществлять эти переправы? Вы же понимаете, что несколько залпов артиллерии - и просто [все]", - сказал спикер Сил обороны Юга.

По его словам, ежедневные штурмовые попытки агрессора в Надднепрянском направлении, включая захват островов в устье Днепра, завершаются для врага потерями как в живой силе, так и в плавсредствах.

"Никакого эффекта для врага... Это больше похоже на разведывательно-поисковые действия, потому что это штурмы малыми группами пехоты, от пяти до семи человек - они не имеют эффекта, и не имеют никакого результата", - утверждает Волошин.

Кроме того, Волошин напомнил о минировании побережья, что еще больше затрудняет проведение масштабной операции по форсированию водной преграды такого масштаба, как Днепр. Он отметил, что скрыть такую подготовку от украинской разведки практически невозможно.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Россияне саботируют наступательные действия на Херсонском направлении

Российские военные намеренно повреждают свои лодки, чтобы избежать штурмов островов в дельте Днепра на Херсонщине. Об этом сообщает движение "Атеш". По данным агента этого движения, который действует в рядах ВС РФ на Приднепровском направлении, среди российских солдат все чаще встречаются случаи саботажа.

Военные целенаправленно ломают моторы, повреждают резиновые лодки и даже передают координаты расположения баз с лодками и запасами топлива Силам обороны Украины. Такие действия свидетельствуют о нежелании оккупантов участвовать в опасных операциях в зоне активных боевых действий.

"Известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксировано три служебных расследования, связанных с саботажем. Для российского командования это стало настоящей проблемой", - говорится в сообщении "Атеш".

Движение "Атэш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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