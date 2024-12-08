Десантирование на правый берег Днепра будет фатальным для врага: детали от Братчука

Форсирование реки Днепр приведет, разве что, к большим потерям в армии РФ.

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ВСУ известно о намерениях врага относительно Херсонщины / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Что сказал Братчук:

ВСУ готовы дать отпор врагу на Херсонщине

Оккупанты планируют в ближайшее время захватить не сам Херсон

Армии РФ не удастся форсировать Днепр

Украинские военные хорошо знают о планах российских оккупантов по наступлению на правый берег Днепра в Херсонской области и готовы дать отпор в случае попытки врага осуществить форсирование реки.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, активизация определенных действий на этом направлении действительно вероятна, однако страна-агрессор Россия, скорее, накачивает информационное пространство сообщениями о большой угрозе, чем на самом деле может реализовать ударное наступление.

видео дня

Скорее всего, в ближайшие планы РФ входит не захват Херсона, а взятие под контроль островов на Днепре, чтобы впоследствии попытаться осуществить десантирование или проникновение ДРГ на правый берег для создания новых плацдармов.

"Командование Вооруженных сил Украины, в частности Сил обороны юга, хорошо осведомлены о планах врага. Им известно о ресурсном накоплении вражеских сил, в том числе и техники, и плавсредств, и личного состава. Известно и о возможных действиях оккупантов. Все подразделения, которые сегодня проводят соответствующую боевую работу на правом берегу Днепра, знают об этих планах, об этих рисках. И, соответственно, готовятся адекватные ответы", - отметил Братчук.

Он также убежден, что любые попытки форсировать Днепр будут неудачными для агрессора и армия РФ понесет большие потери.

Наступление РФ на Херсон - что известно

Напомним, сначала в СМИ появилась информация, якобы страна-агрессор Россия готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. В частности, РФ уже подготовила 300 лодок для пересечения реки.

Впоследствии, как писал Главред, в ВСУ отреагировали на эту информацию и заявили, что украинские военные готовы к любому сценарию развития событий на южном направлении. Командование Сил обороны Юга располагает полной информацией о подготовке российскими войсками плавсредств, предположительно для форсирования Днепра.

Ранее также в АТЕШ сообщили, что оккупанты уже осуществляли попытки прорыва на острова в дельте Днепра, однако во время операции двое оккупантов попали под удар дрона, в результате чего потеряли контроль и упали с гидроцикла. Как и попасть на остров, так и выбраться из-под воды им не удалось.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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