Угроза наступления на Херсон: в ВСУ сделали новое заявление о '300 лодках' РФ

В ВСУ отметили, что для масштабных наступательных действий и переправки техники, нужны средства, больше обычных лодок для транспортировки военных.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-nastupleniya-na-herson-v-vsu-sdelali-novoe-zayavlenie-o-300-lodkah-rf-10620182.html Ссылка скопирована

В ВСУ оценили угрозу форсирования россиянами Днепра / Коллаж: Главред, Фото: скриншот из видео

Коротко:

РФ собрала 300 лодок для попытки форсирования Днепра

Силы обороны готовы к любому развитию ситуации

Россияне знают о заминированности побережья Днепра

Украинские военные готовы к любому сценарию развития событий на южном направлении. Командование Сил обороны Юга имеет полную информацию о подготовке российскими войсками плавсредств, вероятно для форсирования Днепра. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, комментируя информацию о собранных Россией 300 лодок для возможной переправы, передает Укринформ.

"Командование Сил обороны Юга тоже имеет всю информацию, однако мы готовы к любому развитию событий. И скажу так: 300 лодок - ну, это 300 лодок. Нельзя назвать, что это какая-то серьезная угроза", - сказал он.

видео дня

Волошин отметил, что для начала наступательных действий необходимо транспортировать не только личный состав, но и боевую технику, что требует обустройства переправ или использования средств, значительно больших, чем лодки.

"А 300 лодок... Ну, на каждую посадят там 5 штурмовиков. Как они будут осуществлять эти переправы? Вы же понимаете, что несколько залпов артиллерии - и просто (все - ред.)", - заявил спикер.

Он также подтвердил, что украинские военные обеспечивают огневой контроль на этом отрезке фронта.

Кроме того, по словам спикера, на Приднепровском направлении ежедневно фиксируются несколько попыток штурма со стороны противника.

Спикер сообщил, что российские войска пытаются взять под контроль или закрепиться в зоне островов в устье Днепра. Ежедневно осуществляется около 5-7 штурмов, которые завершаются потерями в живой силе и плавсредствах без всякого успеха для врага.

Волошин отметил, что эти действия больше напоминают разведывательно-поисковые операции, ведь штурмы проводятся малыми пехотными группами по 5-7 человек, что не дает результатов. Он также подчеркнул, что обе стороны - как украинские силы, так и российские войска - знают об инженерно оборудованных и заминированных побережьях.

"И чтобы провести какую-то такую сложную операцию, как форсирование водной преграды, да еще и такой, как Днепр - это очень-очень сложно. Для этого нужна большая подготовка, которую при современных средствах разведки скрыть очень трудно", - подчеркнул он.

Угроза наступления на Херсон - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может готовить масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в комментарии Financial Times. В частности, Российская Федерация, по его словам, уже подготовила около 300 лодок для потенциального форсирования Днепра. Издание также отмечает, что такое давление на Украину планируется для усиления позиций России до возвращения Трампа в Белый дом.

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность наступления через Днепр, заявил, что подобный сценарий пока выглядит маловероятным. Он подчеркнул, что накопление 300 лодок, о котором идет речь, еще не свидетельствует о реальной способности оккупантов к масштабной операции.

По данным СМИ, Россия может планировать наступление через соседние острова в дельте Днепра. Однако сами оккупанты признают, что их попытки пока не имеют успеха. В частности, представитель движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ сообщил, что во время недавней операции российские солдаты понесли потери, когда их десант утонул, пытаясь высадиться на остров Белогрудов.

Другие новости:

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред