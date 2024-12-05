"Больше, чем 5 стран Европы": сколько новых танков РФ производит ежегодно

Политик констатировал, что Россия остается самой большой угрозой для мировой безопасности.

https://glavred.info/world/bolshe-chem-5-stran-evropy-skolko-novyh-tankov-rf-proizvodit-ezhegodno-10620164.html Ссылка скопирована

Сколько новых танков РФ производит в год / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Ключевые тезисы:

РФ производит от 1000 до 1500 новых боевых танков ежегодно

Россия остается самой большой угрозой для мировой безопасности

Страна-агрессор Россия полностью перевела свою экономику на военные рельсы. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге в четверг, передает Укринформ.

По словам политика, по состоянию на сегодня РФ производит от 1000 до 1500 новых боевых танков в год.

видео дня

"Это больше, чем есть вообще в распоряжении пяти крупнейших европейских стран", - отметил он.

Писториус подчеркнул, что Германия должна усиливать возможности сдерживания перед самой большой угрозой безопасности, которую представляет сегодня Россия.

"Для нас понятно: Россия остается самой большой угрозой для нашей безопасности, и так оно будет оставаться в обозримом будущем", - подчеркнул глава Минобороны.

Производство оружия в России - последние новости

Напомним, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых сообщал, что Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах "Орешник", которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября.

Как писал Главред со ссылкой на британскую разведку, в России, скорее всего, есть только несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины.

Эксперт по связи Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что масштабировать производство самих "Шахедов" оккупантам удалось на относительно небольшой процент - их по-прежнему выпускают 500-700 штук.

Читайте также:

Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред