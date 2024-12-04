'Шахедов' будет еще больше: РФ меняет тактику обстрелов Украины - эксперт

Армия России пытается модернизировать системы навигации для "Шахедов".

https://glavred.info/ukraine/shahedov-budet-eshche-bolshe-rf-menyaet-taktiku-obstrelov-ukrainy-ekspert-10619849.html Ссылка скопирована

РФ обстреливает Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Ключевые тезисы:

РФ чаще будут запускать фальш-цели

Захватчики не смогли масштабировать производство "Шахедов"

Оккупанты пытаются модернизировать ударные БпЛА

В 2025 году российские оккупанты попытаются отвлечь внимание украинской противовоздушной обороны, запуская ложные цели. Об этом рассказал эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью LIGA.net.

По словам эксперта, эти фальш-цели не имеют боевого заряда, не оснащены защитой от РЭБ и являются максимально упрощенными. Однако украинская ПВО не может ни по звуку, ни визуально отличить, что именно летит.

видео дня

"Даже на свои БпЛА "Пародия" россияне ставят две специальные пули - линзы Люнеберга, - которые для систем ПВО делают объект больше, чем он есть на самом деле. Этот маленький фанерный самолетик с двумя такими линзами мы на радарах видим, как полноценный боевой "Шахед", - подчеркнул Бескрестнов.

Эксперт добавляет, что масштабировать производство самих "Шахедов" оккупантам удалось на относительно небольшой процент - их по-прежнему выпускают 500-700 штук.

В то же время, по словам Бескрестнова, россияне пытаются модернизировать системы навигации для "Шахедов" и экспериментировать с установкой дополнительного оборудования на них.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 2 декабря российская оккупационная армия атаковала дронами Тернополь. Вражеский БпЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Известно о погибших и пострадавших.

Той же ночью, силы ПВО уничтожили около двух десятков вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, из-за вражеской атаки воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

На следующий день РФ в очередной раз атаковала Тернополь. В результате российского воздушного удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов в городе частично исчезло электропитание.

Читайте также:

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред