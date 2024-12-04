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Не понимает, в чем виноват: суд избрал меру пресечения пассажиру из ДТП в Днепре

Марина Фурман
4 декабря 2024, 19:19
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По решению суда, 17-летний пассажир должен находиться круглосуточно под домашним арестом 60 суток.
Дорожно-транспортное происшествие в Днепре
Смертельное ДТП в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, "Суспільне"

Коротко:

  • Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW
  • Подозреваемый не признает свою вину

В Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW, которая 1 декабря столкнулось с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По ходатайству Западной окружной прокуратуры города Днепра 17-летнему пассажиру автомобиля "BMW" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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По решению суда несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны.

"Суспільне" сообщает, что парня подозревают в неоказании помощи человеку, который находился в опасном для жизни состоянии. Своей вины он не признает.

"Я не знаю, в чем моя вина. Я набрал 103, но у Валерия, отца, удалось дозвониться быстрее. Как только он дозвонился - я сбросил трубку у себя. Также я увидел, что одна из пострадавших погибла, и я понимал, что я ничего не смогу сделать", - сказал подозреваемый.

В суде отец подозреваемого Олег отметил, что автомобиль BMW, который попал в ДТП принадлежит ему, а не сыну.

По словам отца, парень предоставлял авто в пользование 19-летнему другу сына, который и был за рулем 1 декабря. Мужчина также рассказал: сын живет отдельно. После аварии на мобильный телефон парня приходили сообщения с угрозами.

Смертельное ДТП в Днепре - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Национальную полицию Украины, в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение двух автомобилей BMW и Ford. На первых фото и видео, которые публиковали с места происшествия, было видно разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. В результате аварии 10-летняя девочка погибла на месте. Другие пассажиры, в том числе водитель и двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Позже в Сети написали, что следователь, который ведет дело не принял родителей погибшей девочки, без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание. Автор сообщения возмущен работой следователя.

Впоследствии, пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская, опровергла информацию. По ее словам, отца действительно вызвали для опроса, и согласно записи видеокамер он около 30 минут ожидал перед кабинетом, пока следователь завершит предварительную работу. После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили.

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Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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