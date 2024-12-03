Смертельное ДТП в Днепре: следователь не принял заявление родителей погибшей девочки

Девочка, которая погибла в аварии в Днепре - дочь военнослужащего.

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Смертельное ДТП в Днепре / Коллаж Главред, фото: Национальная полиция Украины, тг-канал ХДнепр

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В Днепре, 1 декабря, произошла смертельная авария

Водитель BMW на большой скорости врезался в Ford

В результате столкновения погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека получили травмы

История со смертельной аварией, произошедшей в Днепре, продолжается. Как написали в Сети, следователь, который ведет дело не принял родителей погибшей девочки, без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание.

Автор сообщения возмущен работой следователя.

видео дня

"Я не понимаю это государство. К вам нужно находить с деньгами сразу, а иначе внимания не стоит? Или вы не решили кого выбрать виновным? Потому что сначала один за рулем, потом другой. То камеры не работают, а после огласки вы берете видео. Как это работает?", - пишет мужчина.

В Сети сообщали, что девочка, которая погибла в аварии - дочь военнослужащего

"Человек который с первых дней войны защищает ценой своего здоровья и ВАС также от оккупантов не заслуживает вашего внимания?", - говорится в сообщении.

Мужчина в своей заметке призвал Национальную полицию Украины немедленно отреагировать на случай со следователем.

"Полиция своим бездействием, в очередной раз доказала что деньги правят, закона нет. У вас даже духу не хватит венок купить ребенку, я уже не говорю лично приехать или извиниться у родителей.", - возмущенно подытожил пользователь в Сети.

11:50 Издание "Днепр оперативный" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области сообщило, что отца погибшей в ДТП на жилмассиве Красный камень девочки опросили и отпустили.

По словам спикера областной полиции Анны Старчевской, отца действительно вызвали для опроса, и согласно записи видеокамер он около 30 минут ожидал перед кабинетом, пока следователь завершит предварительную работу. После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили.

Что известно о ДТП в Днепре

Как писал Главред со ссылкой на Национальную полицию Украины, в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным правоохранителей, авария произошла около 19:45 на улице Набережная Заводская, возле остановки "Детский комбинат".

Произошло столкновение двух автомобилей BMW и Ford. На первых фото и видео, которые публиковали с места происшествия, было видно разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. А также номерной знак, который отлетел от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, отлетела на 100 метров после столкновения.

В результате аварии девочка, которая была пассажиркой Ford, погибла на месте. Другие пассажиры, в частности водитель и двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Вчера правоохранители объявили подозрение пассажиру BMW, который попал в аварию со смертельным исходом.

Действия пассажира квалифицировали по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы или заключение на срок от 2 до 5 лет.

Ранее правоохранители задержали водителя BMW по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Начато уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

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