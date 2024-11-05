Смертельное ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса объявили подозрение

Водителю автобуса грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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В Киеве произошло смертельное ДТП / Коллаж: Главред, фото Национальная полиция Украины

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В результате аварии 1 человек погиб, еще 4 травмированы

Водителю автобуса сообщили о подозрении

Водителю Mercedes-Benz грозит до восьми лет лишения свободы

В Голосеевском районе Киева 4 ноября произошла авария с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которой один человек погиб, а еще четырех доставили в больницу. Водителю автобуса сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Согласно обнародованным материалам следствия, водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь с превышением скорости по ул. Академика Заболотного, совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi L200, который после столкновения ударил автомобиль Niva.

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Как отметили в прокуратуре, оба автомобиля остановились на проезжей части для ремонта одной из машин, сломавшейся во время движения. После столкновения автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

"В результате ДТП один из мужчин, который стоял возле автомобиля Mitsubishi L200, погиб на месте, его водитель получил тяжелые телесные повреждения, еще два человека с травмами средней тяжести были госпитализированы в больницу. Сам водитель автобуса также получил политравмы", - говорится в сообщении.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему водителю автобуса по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям и гибели человека. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

За что отвечает прокуратура? Прокуратура выполняет функцию надзора за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, а также за исполнением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, исключительно в форме представительства интересов гражданина или государства в суде.

ДТП в Украине - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 4 ноября, в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В полиции Киева сообщали, что случилось происшествие на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. ДТП произошло с участием нескольких транспортных средств.

Днем ранее, 3 ноября в Одесской области в ДТП попал депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. В результате сокрушительной аварии мужчина погиб на месте. Авария произошла около 19:00 вблизи поселка Староказачье в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По словам правоохранителей, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. Внедорожник съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

11 октября на объездной дороге Львова произошло крупное ДТП с участием автобуса, грузовика компании "Новая почта" и нескольких легковых автомобилей. Согласно информации от председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, погибли три человека, еще 35 человек получили травмы.

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