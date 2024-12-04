'Время заканчивать войну': Келлог раскрыл новые детали встречи Зеленского и Трампа

Мир ранее недооценил Дональда Трампа, что было большой ошибкой, заявил Кит Келлог.

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Новые подробности сентябрьской встречи Зеленского с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Вкратце:

В сентябре 2024 года Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили завершение войны

Трамп подчеркнул, что время для завершения войны в Украине настало

Трампа недооценили и это было большой ошибкой

В сентябре 2024 года состоялась встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили войну в Украине. Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну". Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

"В сентябре Зеленский приехал в Trump Tower и они с президентом Трампом говорили о том, что после 1000 дней войны пришло время заканчивать эту войну. Потому что президент очень четко сказал: "Время пришло". И он прав", - рассказал он.

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Келлог подчеркнул, что война значительно изменила свой масштаб и уже стала более глобальной. Как отметил будущий спецпосланник по войне в Украине, в войне сейчас участвуют не только Россия, но и Северная Корея, Иран, а также Китай.

"Если посмотреть на то, что произошло, то в ней участвуют Северная Корея, предоставляя свои войска, участвуют иранцы, участвуют китайцы, участвуют россияне. Таким образом, состав войны расширился. Большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Мир уже делал это раньше и сделал огромную ошибку", - подчеркнул Келлог.

Встреча Зеленского с Трампом - главное

Как сообщал Главред, 27 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Зеленский презентовал Трампу свой "план победы".

Также Зеленский рассказал, что во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом Украина четко изложила свои принципы относительно мира. Он отметил, что Трамп поддержал эти принципы и что при его администрации война может завершиться быстрее.

Кроме этого, президент Украины заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в 2025 году. В январе ожидаются предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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