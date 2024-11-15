При администрации Трампа война в Украине закончится быстрее, - Зеленский

Президент США услышал основные принципы, на которых базируется мирная позиция Украины, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Дональд Трамп услышал позицию Украины по миру / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Зеленского

При Трампе война в Укараине завершится быстрее

Трамп услышал пощицию Киева относительно мира и не возражал

С Украиной не работает риторика "садись и слушай" относительно участия в переговорах с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп услышал основные принципы, на которых базируется позиция Украины относительно мира. При администрации Трампа война завершится быстрее. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Суспильному.

Президент Украины рассказал, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом установилось конструктивное взаимодействие, которое позволило Украине четко и аргументированно изложить свою позицию относительно будущего мира.

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"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп - Главред) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что при администрации Трампа война может завершиться быстрее.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - подчеркнул глава государства.

Заленский ответил, ставил ли Трамп требование об участии Киева в переговорах с Москвой. Он отметил, что Украина не принимает риторики типа "садись и слушай".

"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", - подчеркнул президент.

План победы Украины / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - главное

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу, как приступит к работе в Белом доме.

Недавно Трамп вновь заявил, что его администрация сосредоточится на завершении войны России против Украины. Во время мероприятия во Флориде 14 ноября он отметил, что будет работать с Москвой и Киевом для прекращения войны.

Официальный Киев ранее заявлял, что не уступит территорию, которую оккупировала Россия. Однако, как говорится в материале NYT, Украина, учитывая возможность мирных переговоров, ставит на первый план гарантии безопасности, а вопрос территорий, хотя и важный, идет вторым.

Как сообщал Главред, экс-глава НАТО в Европе заявил, что Россия может сохранить контроль над 20% территории Украины, в частности над оккупированными Крымом и Донбассом. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украину могут заставить отказаться от этих территорий.

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"Мирный план" Дональда Трампа Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине. "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана. Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык". В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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