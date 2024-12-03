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"Мирный план" Трампа: генерал США назвал четыре условия для переговоров

Андрей Ганчук
3 декабря 2024, 16:49
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Трампу придется серьезно противостоять России, если он хочет воплотить в жизнь свой лозунг Make America great again, считает Уэсли Кларк.
Трамп, Украина
Трампу назвали сценарий для запуска переговоров Украины и России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы заявления Кларка:

  • Россия должна выйти с территорий Украины
  • Трампа ждет борьба с РФ, если он хочет поднять США
  • Переговоры без решения проблем - неразумная идея

Для того, чтобы запустить завершение войны агрессора России против Украины, нужно создать необходимые условия. Оккупанты должны покинуть украинские территории, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей, провести расследования военных преступлений, и убийств украинских военнопленных. Об этом заявил бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк.

В интервью Голос Америки он рассказал о том, что прекращение боевых действий без выполнения Россией ряда ключевых условий – неразумная идея.

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Нужно решить четыре ключевых момента, и только после этого приступать к дипломатии.

"Россия должна покинуть территорию Украины; во-вторых, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей. Кроме того, были совершены военные преступления, в том числе недавние убийства украинских военнопленных, их нужно расследовать", - сказал Кларк.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Трампу придется противостоять России

Как утверждает военный, если Трамп хочет снова сделать Америку великой, ему нужно будет серьезно противостоять РФ. Такой шаг станет сигналом Ближнему Востоку и Китаю.

"Это условия, вокруг которых должна вращаться дискуссия, а не просто прекращение боевых действий", - подчеркнул Уэсли Кларк.

"Мирные инициативы" Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине и России – отставного генерала Кита Келлога.

В апреле Келлог предложил заморозку войны в Украине и запуск переговоров. Его план предполагает сохранение России контроля над захваченными территориями. Украину не будут заставлять отказаться от возвращения своих земель.

Украине необходимо "хорошее соглашение" по итогам переговоров, отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Нельзя допустить неприемлемых уступок России, иначе это станет крайне негативным сигналом противникам Запада – Китаю, Северной Корее и Ирану.

Войну в Украине нужно заканчивать, считает Кит Келлог. По его словам, нельзя недооценивать Трампа, и он будет выполнять свои международные обязательства, среди которых – завершение российско-украинской войны.

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Кто такой Уэсли Кларк?

Уэсли Кларк-генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг. Кларк принимал участие в 2004 году в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри. Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War).

Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и вошедшей в учебники современного военного дела.

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Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры с Россией Мирный план Трампа
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