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США готовятся к новой войне: Трамп хочет разорвать связь России и Китая - Клочок

Анна Косик
4 декабря 2024, 11:15
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Новое противостояние Трампа с Китаем может повлиять на развитие война между Россией и Украиной.
си цзиньпин, трамп
США нуждаются в неординарных решениях в экономической политике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Клочок:

  • Трамп готовится к торговой войне с Китаем
  • В США, вероятно, запустят новую экономическую модель
  • Трампу важно прекратить партнерство РФ и Китая

Новоизбранный президент США Дональд Трамп готовится к внедрению новых внешнеполитических решений не только в отношении Украины и страны-агрессора России, но и Китая.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. По его словам, Трамп будет пытаться изменить ситуацию, в которой США теряют свои лидирующие экономические позиции.

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"Примерно к 2050 году первой и самой мощной экономикой мира станет Китай. На втором месте окажется Индия. На третьем месте возможно будут США, но это не точно. Не очень далекая перспектива, потому что даже 20 лет для мира не так много. Трамп будет пытаться изменить эту ситуацию с помощью запуска совсем другой экономической модели, которая предусматривает повышение пошлин для ограничения возможности распространения товаров, которые производит дешевая рабочая сила", - пояснил он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Аналитик считает, что идея Трампа имеет шанс на успех, однако она может иметь не очень приятные последствия для экономики Штатов. При этом США нуждаются в принятии неординарных решений.

"Также здесь надо вспомнить об одном очень опасном варианте - отмена санкций против России. Трамп это упоминал, и не хотелось бы реализации такого сценария. Потому что сегодня отмена ограничений откроет большие возможности для России", - отметил Клочок.

Возможно и то, что Трамп запустит демпинг сырья - нефти, сжиженного газа, что станет ударом по РФ, причем не меньшим, чем санкции. Такая политика США может быть успешной, но спешить с выводами не стоит.

"Интересно, как Трамп собирается разорвать связь России и Китая - как по мне, это маловероятный сценарий. На фоне санкций экономики этих стран очень выросли, и нельзя их быстро разорвать. Для этого КНР нужно открывать другие рынки, тогда как Пекин, наоборот, их закрывает", - добавил аналитик.

Экономическая политика США - что известно

Ранее Главред писал, что Трамп, по словам экономического эксперта Тараса Загороднего, точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а при таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится.

Напомним, ранее также стало известно, что Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, ранее избегавшего подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ. Закрытие этого канала может значительно уменьшить доходы России от газа, которые и без того пострадали из-за санкций.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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война в Украине новости США КНР Дональд Трамп мировая экономика Валерий Клочок
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