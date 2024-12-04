Не оружие, а декларация: военный США назвал, что переломит ход войны в Украине

Предоставление разрешения на удары по РФ дальнобойным вооружением стало важным шагом со стороны США, однако для завершения войны Штаты должны сделать несколько иное.

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Победа Украины должна стать стратегией США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Что сказал Ходжес:

Ни одна система вооружений не станет решающей в войне

США должны стратегически задекларировать победу Украины

Украина получила возможность уничтожать "жирные" цели РФ

Полномасштабная война в Украине стала вызовом не только для самой страны, но и для ее западных союзников, поэтому сейчас ключевой задачей мира является вопрос ее завершения.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал "РБК-Украина", что боевые действия дошли до той фазы, когда любое самое мощное оружие не может стать решающим.

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"Единственным переломным моментом будет декларация о победе Украины как стратегическая цель Америки", - считает военный.

Однако это не означает, что недавнее решение Штатов о предоставлении разрешения на удары дальнобойными американскими пушками является бесполезным. Использование ATACMS, Storm Shadow и SCALP позволяет украинским военным эффективнее наносить удары по штабам, логистике и артиллерии врага.

ATACMS / Инфографика: Главред

Разрешение на удары по России - последние новости

Напомним, Главред писал, что советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Накануне стало известно, что Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Ранее также военный аналитик Снегирев рассказал, что разрешение США на удары по РФ позволило перехватить политическую инициативу, которая была за Москвой, и фактически "нанес удар по Путину его же оружием".

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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