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Круто "дают по зубам" врагу: армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине

Даяна Швец
4 декабря 2024, 09:28
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В Курской области агрессоры испытывают трудности с обеспечением своих подразделений на передовой, а украинская армия имеет продвижение.
ВСУ, Курск
ВСУ имеют продвижение на Курщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Что рассказали аналитики:

  • Украинцы имеют успехи к югу от Дарыно
  • Оккупанты всячески пытаются скрыть успехи ВСУ
  • Враг имеет проблемы с обеспечением подразделений на Курщине

Украинцы имеют неплохие успехи в Курской области. В частности аналитики зафиксировали продвижение украинских сил к югу от Дарыно.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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В то же время пропаганда Кремля все успехи Украины в панике выдает за "безуспешные операции", чтобы скрыть продвижение.

"Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям", - говорится в сообщении.

Более того, по данным российских источников, украинские силы якобы безуспешно контратаковали вблизи Дарыно, Николаево-Дарыно (к юго-востоку от Коренево), Новоивановки и Погребков (к северо-западу от Суджи).

"Командир украинского подразделения, действовавшего в Курской области, сообщил 3 декабря, что российские войска испытывают трудности с обеспечением подразделений на передовой, транспортировкой бронетехники на линию фронта и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения", - говорят в ISW.

Подытоживая, аналитики подчеркнули, что в Курской области действуют подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ). В то же время в Суджанском направлении действуют подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, по данным аналитиков, операция ВСУ на Курщине дает свои плоды. Так, украинцы продвинулись в Курской области к северу от Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Кореневого.

В свою очередь генерал Николай Маломуж также выдал правду о ситуации на Курщине. По его словам, с некоторых территорий ВСУ отошли для того, чтобы не терять бойцов.

В то же время президент Владимир Зеленский также по результатам недавней Ставки проинформировал население Украины, что происходит на Курщине. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории, отметил глава государства.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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