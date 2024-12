Круто "дают по зубам" врагу: армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине

Что рассказали аналитики:

Украинцы имеют неплохие успехи в Курской области. В частности аналитики зафиксировали продвижение украинских сил к югу от Дарыно.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В то же время пропаганда Кремля все успехи Украины в панике выдает за "безуспешные операции", чтобы скрыть продвижение.

Более того, по данным российских источников, украинские силы якобы безуспешно контратаковали вблизи Дарыно, Николаево-Дарыно (к юго-востоку от Коренево), Новоивановки и Погребков (к северо-западу от Суджи).

"Командир украинского подразделения, действовавшего в Курской области, сообщил 3 декабря, что российские войска испытывают трудности с обеспечением подразделений на передовой, транспортировкой бронетехники на линию фронта и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения", - говорят в ISW.

Подытоживая, аналитики подчеркнули, что в Курской области действуют подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ). В то же время в Суджанском направлении действуют подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Напомним, как сообщал Главред, по данным аналитиков, операция ВСУ на Курщине дает свои плоды. Так, украинцы продвинулись в Курской области к северу от Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Кореневого.

В свою очередь генерал Николай Маломуж также выдал правду о ситуации на Курщине. По его словам, с некоторых территорий ВСУ отошли для того, чтобы не терять бойцов.

В то же время президент Владимир Зеленский также по результатам недавней Ставки проинформировал население Украины, что происходит на Курщине. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории, отметил глава государства.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.