В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

В Ватикане рассказали о ключевых шагах, которые приблизят окончание войны России против Украины и заявили о возможном месте переговоров между сторонами.

https://glavred.info/war/v-vatikane-ozvuchili-plan-zaversheniya-voyny-v-ukraine-papa-rimskiy-nazval-nyuans-10668269.html Ссылка скопирована

В Ватикане сделали важное заявление об урегулировании войны РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Ватикан готов стать местом для переговоров между РФ и Украиной

Посредничество Ватикана возможно при условии заинтересованности в этом сторон переговоров

Ватикан выразил готовность стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией, однако место проведения не является принципиальным. Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин в интервью ватиканским СМИ, передает Vatican News.

По его словам, главное - чтобы переговоры наконец стартовали, что позволит остановить войну и перейти к достижению справедливого и прочного мира.

видео дня

"Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами", - сказал он, комментируя идею переговоров в Ватикане на фоне нежелания России принимать в них участие.

Глава дипломатии Ватикана подчеркнул, что Папа Лев XIV выразил полную готовность Святого Престола предоставить нейтральную и безопасную площадку для возможных переговоров. В то же время речь идет исключительно о предоставлении места, а не о посредничестве, поскольку "о посредничестве должны попросить стороны".

Паролин также отметил, что рассматриваются и другие варианты, в частности Женева. Однако место проведения не является определяющим, ведь, по его мнению, главное, чтобы сами переговоры в конце концов начались.

Роль Ватикана в мирном процессе между Украиной и РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Папа Римский Лев XIV выразил готовность организовать в Ватикане новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает Reuters, о своем решении понтифик проинформировал премьер-министра Италии Джорджию Мелони во время телефонного разговора 20 мая.

По данным Deutsche Welle, при условии согласия обеих сторон мирные консультации при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель. При этом Папа Римский непосредственно участвовать в переговорах не будет - предполагается работа делегаций на техническом уровне.

Президент Финляндии Александер Стубб также заявил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут стартовать предварительные переговоры, посвящённые вопросам прекращения огня в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред