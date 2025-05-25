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Новый раунд переговоров между Украиной и РФ: СМИ узнали вероятные сроки

Алексей Тесля
25 мая 2025, 22:21
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Папа Римский не будет лично участвовать в самих переговорах — речь идёт о практическом диалоге на рабочем уровне.
мирные переговоры в стамбуле, мединский
Украина и РФ планируют продолжить переговоры / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Главное:

  • Папа Римский не будет лично участвовать в самих переговорах
  • Переговоры могут начаться уже в течение ближайших трёх-четырёх недель

Мирные переговоры между Украиной и Россией при участии Ватикана могут начаться уже в течение ближайших трёх-четырёх недель — при условии готовности обеих сторон.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники, Папа Римский не будет лично участвовать в самих переговорах — речь идёт о практическом диалоге на рабочем уровне.

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Тем временем немецкий католический богослов из Университета Айхштетта, эксперт по церковным вопросам в США Бенджамин Дальке, сдержанно оценивает перспективу посредничества Ватикана. По его словам, обещание президента США быстро завершить войну не дало результата, и теперь Вашингтон с надеждой смотрит в сторону Святого Престола как потенциального нового посредника.

Штефан Мюкль, специалист по каноническому праву и преподаватель Университета Opus Dei в Риме, акцентирует на важности сохранения нейтральной позиции Ватикана. По его словам, "Святой Престол традиционно придерживается строгой нейтральности и не демонстрирует внутренней поддержки какой-либо стороны".

В свою очередь, Регина Эльснер, исследователь Восточной церкви из Университета Мюнстера, высказалась более критично. Она считает, что Папа Франциск утратил доверие значительной части украинцев из-за своей мягкой позиции по отношению к Москве за последние годы.

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Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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