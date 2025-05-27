Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

США хотели провести встречу в Ватикане, однако россияне отказались.

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США рассматривали Ватикан, как возможное место для встречи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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У Трампа назвали место для мирных переговоров с Зеленским и Путиным

Вероятно, встреча может состояться в Женеве

Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума. Как только Дональд Трамп получит соответствующий документ от Москвы, то встреча лидеров может состояться в Женеве (Швейцария). Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - пояснил спецпосланник президента США. видео дня

По его словам, российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Трампом отметил, что Россия планирует подготовить такой меморандум.

В то же время Келлог добавил, что сейчас нужно продолжать давить на Российскую Федерацию, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война в Украине - новости по теме

Недавно спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированные удары России по Украине и в частности по Киеву и назвал их позорными. Он заявил, что убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных.

Кроме того, Келлог считает, что война в Украине затянулась, и ее необходимо как можно быстрее завершить. Он отметил масштабные потери с обеих сторон, которые, по его оценкам, превышают 1,2 миллиона человек, что даже больше потерь США во Второй мировой войне.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать агрессию против Украины, заявив, что Россию якобы несправедливо обвиняют в развязывании войны. Он повторил старые тезисы российской пропаганды и отметил, что РФ якобы заставили начать войну.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

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