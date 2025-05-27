Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю

Юрий Берендий
27 мая 2025, 17:15
457
Спецпредставитель Трампа призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров для скорейшего завершения войны.
США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю
США получили условия Украины для мирного соглашения с РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

О чем сказал Келлог:

  • США получили список условий Украины для мирного соглашения
  • Нужно давить на РФ, чтобы она села за стол переговоров

Во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина согласились подготовить документы с условиями для прекращения огня и обменяться ими в дальнейшем. В США выразили надежду, что предложения обеих сторон будут реалистичными и будут включать компромиссы. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий для завершения войны.

"Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. А потом вы объединяете их вместе и говорите: хорошо, что у нас есть? Что неприемлемо? Что приемлемо? Необходимо давить на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", - сказал он.

видео дня

По его словам, во время разговора Трампа с Путиным российская сторона сообщила о подготовке документа, который они называют меморандумом, а Келлог описал как перечень условий для прекращения боевых действий.

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог считает, что война в Украине затянулась, и ее необходимо как можно быстрее завершить.

Смотрите видео заявления Кита Келлога о потерях в российско-украинской войне:

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю
/ Фото: скриншот

Он отметил масштабные потери с обеих сторон, которые, по его оценкам, превышают 1,2 миллиона человек, что даже больше потерь США во Второй мировой войне.

Отдельно он обратил внимание на неизбирательные обстрелы городов.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной серии массированных ракетно-дронных ударов России по Украине президент США Дональд Трамп, вероятно, начал осознавать, что российский лидер Владимир Путин манипулирует им. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров согласился на предложение Турции о новом раунде переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили российские СМИ после его встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

В то же время, как сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, Трамп серьезно рассматривает вариант отмены ограничений, введенных предыдущей администрацией, на использование Украиной западного вооружения.

Другие новости:

Кто такой Кит Кэллог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Кит Келлог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

17:26Мир
США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю

17:15Война
Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Кому быстро надоедает любовь: знаки, которые не созданы для долгих отношений

Кому быстро надоедает любовь: знаки, которые не созданы для долгих отношений

Последние новости

18:17

Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответом

18:09

Теплый пол без ошибок - что стоит знать перед монтажом

18:04

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

17:59

В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причинаВидео

17:53

Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажировВидео

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
17:53

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

17:37

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

17:37

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

17:26

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

Реклама
17:23

РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

17:15

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили КремлюВидео

17:14

Невероятная загадка для самых умных: чем отличаются 2 котят

17:12

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

Реклама
16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

14:58

Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

14:33

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

14:33

Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

14:23

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

14:22

"Мне осталось немного": Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

14:08

Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

14:07

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

14:00

Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечкиВидео

13:52

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

Реклама
13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

13:27

"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

13:21

Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

13:12

РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак" – генерал ВСУ

13:06

Цены впечатляют: в столице Украины заметно подскочила стоимость квартир

12:41

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

12:37

В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

12:36

Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять