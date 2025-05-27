США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили Кремлю

О чем сказал Келлог:
- США получили список условий Украины для мирного соглашения
- Нужно давить на РФ, чтобы она села за стол переговоров
Во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина согласились подготовить документы с условиями для прекращения огня и обменяться ими в дальнейшем. В США выразили надежду, что предложения обеих сторон будут реалистичными и будут включать компромиссы. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий для завершения войны.
"Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. А потом вы объединяете их вместе и говорите: хорошо, что у нас есть? Что неприемлемо? Что приемлемо? Необходимо давить на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", - сказал он.видео дня
По его словам, во время разговора Трампа с Путиным российская сторона сообщила о подготовке документа, который они называют меморандумом, а Келлог описал как перечень условий для прекращения боевых действий.
Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог считает, что война в Украине затянулась, и ее необходимо как можно быстрее завершить.
Смотрите видео заявления Кита Келлога о потерях в российско-украинской войне:
Он отметил масштабные потери с обеих сторон, которые, по его оценкам, превышают 1,2 миллиона человек, что даже больше потерь США во Второй мировой войне.
Отдельно он обратил внимание на неизбирательные обстрелы городов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной серии массированных ракетно-дронных ударов России по Украине президент США Дональд Трамп, вероятно, начал осознавать, что российский лидер Владимир Путин манипулирует им. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров согласился на предложение Турции о новом раунде переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили российские СМИ после его встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
В то же время, как сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, Трамп серьезно рассматривает вариант отмены ограничений, введенных предыдущей администрацией, на использование Украиной западного вооружения.
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Кто такой Кит Кэллог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.
Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.
Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.
Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.
"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне.
При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.
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