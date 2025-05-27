Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

Трамп, похоже, понял, что Путин считает его идиотом. Он разгневан неуважением со стороны РФ и может дать отмашку новым санкциям, лишив РФ ключевых доходов.

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Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин из видео

Основные тезисы полковника Хэмиша де Бреттон-Гордона:

Трамп, похоже, наконец понял, что Путин считает его идиотом

Трамп разгневан из-за неуважения со стороны РФ и может ввести новые санкции

Новые санкции лишат Россию ключевых доходов

Президент США Дональд Трамп после массированных ударов страны-агрессора России по Украине дронами и ракетами, вероятно, наконец пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин держит его за дурака.

Такое мнение высказал в своей публикации для The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Британский полковник отметил, что Трамп, похоже, "наконец понял, что Путин считает его идиотом". Также автор публикации выразил надежду, что со стороны Трампа может быть жесткая реакция.

По словам Гэмиша де Бреттон-Гордона, президент Соединенных Штатов с опозданием понял, что "плохие парни" находятся в Москве, а не в Киеве и других европейских столицах.

Полковник считает, что главной ошибкой страны-агрессора России стало то, что РФ пренебрегла самолюбием американского президента. О таком просчете Путин еще может пожалеть, предполагает британский полковник в отставке.

Автор статьи рассуждает, что Трамп, который разгневан из-за очевидного неуважения со стороны РФ, может одобрить новые санкции против России. Таким образом Кремль может быть лишен ключевых доходов, благодаря которым России удается поддерживать шаткую экономику и содержать огромную армию. Трамп может лишить страну-агрессора важных доходов от нефти.

Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что он надеется, что Трамп разъярен и ударит Россию по самому больному месту.

"Это лучший шанс закончить войну, а не пытаться вести переговоры с Путиным", - подчеркнул он.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Трамп и война в Украине – последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп понял, что Путин ему врал - Макрон предупредил РФ о "дедлайне". Дональд Трамп осознает, что российский президент его обманывал, считает Эммануэль Макрон.

Также ранее сообщалось, что Трамп разочарован и может ввести новые санкции против РФ - в WSJ назвали сроки. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ - СМИ узнали подробности. Ослабление ограничений может позволить Киеву атаковать военные объекты на территории России.

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