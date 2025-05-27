'Мне осталось немного': Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

Кадыров не опроверг ту информацию, что он тяжело болен.

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Кадыров отреагировал на новости о болезни / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

Кадыров опубликовал видео, в котором размышляет о смерти

Глава Чечни не опроверг информацию, что он тяжело болен

В понедельник, 26 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Что интересно, чеченский диктатор не отрицал напрямую, что его состояние ухудшилось. Соответствующее видео Кадыров опубликовал в Telegram.

На нем он молча идет рядом со старинной башней, а видеоряд сопровождает закадровый голос, который начитал другой человек.

видео дня

"Все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть - это путь каждого человека. Никто из тех, кто живет, не обошел эту дорогу. Во-вторых, ни болезнь, ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет только тот, кто подарил дыхание", - говорится в видео.

Далее в видео говорится, что если Кадырову "суждено" прожить 50, 60 или 70 лет, то он их проживет "как положено", и "никто не заберет ни одного дня".

Также в видео глава Чечни назвал сплетников "мышами без мужества", которые прячутся за границей.

При этом, Кадыров не опроверг ту информацию, что он тяжело болен.

Смотрите видео, в котором Кадыров размышляет о смерти:

Возможное увольнение Кадырова - что известно

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют только двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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