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Кадыров клянчит, чтобы его уволили с должности главы Чечни - СМИ

Алёна Воронина
6 мая 2025, 16:02
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Он заявил, что сам хочет уйти в отставку, и что его преемник будет иметь "свои инициативы и свое видение".
Рамзан Кадыров
Кадыров просит об отставке с должности главы Чечни/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

  • Кадыров заявил, что просит уволить его с должности главы Чечни
  • По его словам, его преемник будет иметь "свои инициативы и свое видение"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит уволить его с должности. Об этом сообщает издание "Чечня сегодня".

Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

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"Я также слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - сказал прихвостень российского диктатора Путина Рамзан Кадыров.

Напомним, приспешник Путина Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2007 года.

Возможное увольнение Кадырова - что известно

Как ранее сообщал Главред, СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова. Глава Чечни Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют только двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной Кадыров поссорился с Кремлем - СМИ узнали детали конфликта. Между чеченским главой Рамзаном Кадыровым и российским Кремлем возникли серьезные разногласия. В Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с ближневосточными монархиями о гарантиях безопасности для своей семьи.

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Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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