Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

Что сказал Ступак:
- Враг пытается обойти Покровск, чтобы добраться до админграниц Днепропетровщины
- Оккупанты стремятся получить награды на 9 мая
- Огромное количество россиян погибает бессмысленно
На Покровском направлении оккупационная армия страны-агрессора России продолжает попытки вытеснения подразделений ВСУ с занимаемых позиций. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его словам, у командования РФ остается приоритетной задача по выходу к границам с Днепропетровской областью, поэтому противник пытается обойти Покровск с западной стороны.
"Это направление сейчас является одним из самых сложных на фронте. Однако технические возможности российских оккупантов не безграничны. Для активного продвижения на этом направлении им не хватает ресурсов", - отметил аналитик.
Ограниченность в ресурсах не останавливает оккупантов, в том числе и потому, что они хотят получить награды на 9 мая, но взамен - бессмысленно погибают.
"Российское командование ускоренными темпами бросает огромное количество личного состава на захват украинских населенных пунктов. Ведь награды, звания, медали, ордена даются только за какой-то результат. Этот результат не всегда должен быть ощутимым, он может быть только красиво изложен в рапорте и красиво преподнесен высшему командованию. Но на месте ситуация далеко отличается от того, что пошло в рапорт. Бессмысленные потери россиян признают даже самые оголтелые кремлевские пропагандисты", - пояснил Ступак.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении и кое-где перехватить тактическую инициативу.
Накануне аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники восстановили свои позиции в поселке Лысовка Покровского района Донецкой области.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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