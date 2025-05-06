Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

Поляки хотят восстановить баланс на транспортном рынке.

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Протесты поляков на границе / коллаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

Польские перевозчики хотят устроить новую акцию протеста на границе

Это может произойти на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"

Точная дата начала протеста не сообщается

Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокада может состояться на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщает Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши в Facebook.

В частности, организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

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"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что пока точная дата начала протеста и его продолжительность не сообщаются.

Организаторы заявили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".

Блокада границы с Украиной - что известно

Как сообщал Главред, 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

20 марта 2024 года протестующие начали блокирование движения автобусов на пункте пропуска "Медика-Шегини". Но 21 марта поляки прекратили блокаду на этом направлении.

23 февраля 2024 года Украина предложила Польше "План взаимопонимания" для деблокады границы. Украинское правительство разработало пять шагов, которые должны были решить этот вопрос.

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Что известно о польско-украинской границе? Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.

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