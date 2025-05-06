Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

Мария Николишин
6 мая 2025, 14:30
583
Поляки хотят восстановить баланс на транспортном рынке.
Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина
Протесты поляков на границе / коллаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Польские перевозчики хотят устроить новую акцию протеста на границе
  • Это может произойти на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин"
  • Точная дата начала протеста не сообщается

Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокада может состояться на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщает Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши в Facebook.

В частности, организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

видео дня

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что пока точная дата начала протеста и его продолжительность не сообщаются.

Организаторы заявили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".

Блокада границы с Украиной - что известно

Как сообщал Главред, 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Из-за забастовки польских перевозчиков 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

20 марта 2024 года протестующие начали блокирование движения автобусов на пункте пропуска "Медика-Шегини". Но 21 марта поляки прекратили блокаду на этом направлении.

23 февраля 2024 года Украина предложила Польше "План взаимопонимания" для деблокады границы. Украинское правительство разработало пять шагов, которые должны были решить этот вопрос.

Читайте также:

Что известно о польско-украинской границе?

Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши блокировка границы поляками Польская блокада границы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

14:10Синоптик
Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

12:59Синоптик
Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

12:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Последние новости

15:04

Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

14:45

"Огромная ошибка": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в Евросоюз

14:34

Даже следа не останется: как отмыть хну с рук за 5 минутВидео

14:30

Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

14:28

Кому повысят пенсию в июне 2025: сколько добавляют и когда ждать выплат

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
14:10

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

13:59

Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы

13:52

Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

13:41

"Законные цели": генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая

Реклама
13:30

Цены на клубнику в Украине рекордно растут: где дешевле купить любимую ягоду

13:00

Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

12:59

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

12:45

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

12:44

Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"

12:40

"Задолженность по кредиту": украинцам рассылают SMS от псевдо-Ощадбанка

12:37

РФ взяла паузу: в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем

12:34

"Руки-ноги целые, какой ты ветеран": во Львове произошел конфликт с военным в банке

12:11

Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

12:10

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

12:02

Враг начинает новое наступление: эксперт сообщил, что ВСУ могут сорвать операцию

Реклама
11:46

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

11:43

Разведка перед ударами на 9 мая: эксперт о массированной атаке дронов на РФ

11:34

Уникальное событие в истории ФРГ: Мерца не избрали канцлером в первом туре

11:27

После слухов о разводе: молодая жена Цекало решилась на серьезный шаг

11:21

Что делать, если листья клубники желтеют: 1 добавка в воду и проблема решенаВидео

11:15

Загадка 50 гривен раскрыта: кто изображен на обороте и что эти фигуры скрываютВидео

11:01

Украина уже получила бонус: Загородний рассказал о пользе соглашения о недрахВидео

10:58

Цены "кусаются": в Украине резко подорожали два популярных продукта

10:56

Китайский гороскоп на завтра 7 мая: Обезьянам - стресс, Лошадям - уныние

10:52

Пушилин озвучил планы Путина по оккупированным территориям Украины

10:48

13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда сериалов Netflix

10:40

ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении

10:21

"Желание - не возможности": в ЦПД рассказали о возможном прорыве РФ на Херсонщине

10:11

Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали

10:03

Рианна беременна третьим ребенком

09:45

Дуда сказал, кто может заставить Путина заключить мир

09:41

Лидер президентской гонки в Румынии высказался против передачи оружия Украине

09:21

"Позорит украинскую нацию": известная актриса "разнесла" беглеца Потапа

09:19

Хотят окружить два города: россияне готовятся к масштабному прорыву на фронте

08:42

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

Реклама
08:17

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, деталиФотоВидео

08:00

Трамп добивает Россию: почему войска РФ будут драпать на границы 1991 годамнениеВидео

07:58

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

07:23

Ночью Москву атаковали дроны, прогремели взрывы: что известно

07:10

Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

06:38

Харьков был под массированной атакой дронов: 20 "прилетов", есть пострадавшиеФотоВидео

06:10

Россияне скрывают свои огромные потери на фронтемнение

06:05

"Трусить" будет очень много дней: Украина под жесткой атакой затяжной бури

05:46

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять