Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

Виталий Кирсанов
17 февраля 2025, 18:35
27
Решение о создании Центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина было принято в феврале 2024 года.
учебный центр Украина-НАТО
Учебный центр Украина-НАТО открылся в Польше / коллаж: Главред, фото: x.com/KosiniakKamysz

Вы узнаете:

  • Для чего создан учебный центр
  • Кто будет командующим Центра

В понедельник, 17 февраля, был официально открыт центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC), расположенный в польском Быдгоще. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

В официальном открытии центра JATEC приняли участие министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

видео дня

По словам Косиняка-Камыша, открытие JATEC – "это ощутимая поддержка для Украины, которая борется".

"Во-первых – поддержка Украины со стороны Запада, НАТО и всех союзников имеет решающее значение и последовательно осуществляется в течение почти трех лет войны. Во-вторых – это выражение дружественного подхода к совместным действиям", – добавил он.

Решение о создании Центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина было принято в феврале 2024 года на заседании министров обороны стран Альянса и подтверждено на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

JATEC, как совместная инициатива Украина-НАТО, призван поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении к полной совместимости с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между двумя сторонами.

Командующим Центра является польский генерал Войцех Озга.

JATEC достиг начальной оперативной способности в январе 2025 года и полностью разовьет ее до конца этого года.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

Другие новости:

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    НАТО вступление в НАТО Польша военная агрессия РФ
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

    Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

    19:38Украина
    18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

    18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

    19:03Украина
    После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

    После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

    18:52Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

    Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

    Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

    Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

    Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

    Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

    Последние новости

    20:52

    Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

    20:28

    За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

    20:18

    Что носить женщине с пышной грудью - стильные решения для настоящих красавиц

    20:02

    Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

    19:46

    У Путина раскрыли главную цель переговоров с США в Саудовской Аравии

    Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
    19:38

    Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

    19:10

    Переговоры с США: кто отправился от РФ на "сделку"мнение

    19:08

    Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на "горячем" направлении

    19:03

    18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

    Реклама
    18:56

    Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви

    18:52

    После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

    18:48

    Лавров разразился циничным заявлением по территориальным уступкам Украине

    18:40

    Прозвучало 20 взрывов: ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ

    18:35

    Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник: для чего это нужно

    18:35

    "Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

    18:06

    Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

    17:47

    Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

    17:38

    Могут начаться проблемы со здоровьем: что нельзя делать 18 февраля

    17:16

    Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

    16:53

    "Я схожу с ума": мужчина рассказал, как победа в лотерее разрушила его жизнь

    Реклама
    16:44

    Выйдут ли США из НАТО: СМИ узнали, что США могут вывести войска из стран Балтии

    16:32

    Почему не стоит выбрасывать листья клубники: диетолог ошарашил объяснением

    16:27

    Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

    16:18

    Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода

    15:59

    "Мы не страна сырья": Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах

    15:35

    Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

    15:32

    "Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

    15:23

    Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

    15:15

    На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в МВД признались, есть ли выброс радиацииФотоВидео

    15:07

    Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

    15:02

    Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

    14:55

    Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причиныВидео

    14:21

    У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

    14:17

    После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

    14:04

    Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

    13:32

    Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визитаФотоВидео

    13:21

    В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

    13:13

    "Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

    13:08

    "Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФВидео

    13:04

    Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

    Реклама
    12:58

    В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

    12:44

    "Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

    12:27

    "Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

    12:16

    "Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

    12:15

    Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

    12:14

    Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

    11:39

    РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"Видео

    11:28

    "Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

    11:19

    Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

    11:12

    Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - беспокойство, Свиньям - конфликты

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять