"Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

Решение о создании Центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина было принято в феврале 2024 года.

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Учебный центр Украина-НАТО открылся в Польше / коллаж: Главред, фото: x.com/KosiniakKamysz

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Для чего создан учебный центр

Кто будет командующим Центра

В понедельник, 17 февраля, был официально открыт центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC), расположенный в польском Быдгоще. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

В официальном открытии центра JATEC приняли участие министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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По словам Косиняка-Камыша, открытие JATEC – "это ощутимая поддержка для Украины, которая борется".

"Во-первых – поддержка Украины со стороны Запада, НАТО и всех союзников имеет решающее значение и последовательно осуществляется в течение почти трех лет войны. Во-вторых – это выражение дружественного подхода к совместным действиям", – добавил он.

Решение о создании Центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина было принято в феврале 2024 года на заседании министров обороны стран Альянса и подтверждено на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

JATEC, как совместная инициатива Украина-НАТО, призван поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении к полной совместимости с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между двумя сторонами.

Командующим Центра является польский генерал Войцех Озга.

JATEC достиг начальной оперативной способности в январе 2025 года и полностью разовьет ее до конца этого года.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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