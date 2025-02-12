'Есть план Б': Зеленский назвал альтернативу членства Украины в НАТО

Согласие президента США Дональда Трампа относительно вступления Украины в НАТО может заставить Венгрию изменить свою позицию, отметил Зеленский.

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Зеленский назвал маловероятным членство Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

США, Германия и Венгрия против вступления Украины в НАТО

Существует "план Б" в случае отказа Альянса в интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он отметил, что в случае невозможности присоединения к Альянсу Украине придется значительно увеличить свою армию, чтобы эффективно противостоять России.

Также Зеленский выразил мнение, что Венгрия могла бы изменить свою позицию относительно членства Украины в НАТО, если бы Соединенные Штаты поддержали этот процесс.

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"Но если двери альянса останутся закрытыми, то Украина должна строить НАТО на своей территории. Усиление украинской армии должно удвоиться, чтобы стать на уровень с российской армией", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Трамп может предоставить Украине гарантии безопасности без согласования с Россией, а Европа - профинансировать этот процесс, в частности поставки ракет дальнего действия и систем ПВО Patriot.

"Это и есть план Б", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что одни только переговоры не способны остановить войну без гарантий безопасности, поскольку "Путин не хочет мира".

Президент пояснил, что США не могут иметь собственного плана завершения войны России против Украины, поскольку это должна быть совместная работа Киева и его союзников. В то же время он предположил, что администрация Трампа уже имеет определенные наработки по прекращению войны.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отмечает стремление Украины присоединиться к НАТО, однако пока США не готовы поддержать этот шаг. Об этом рассказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Между тем представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Россия не имеет права влиять на решение о будущем членстве Украины в Альянсе, отвечая на очередное требование Кремля заблокировать этот процесс.

Зеленский также отметил, что сразу несколько стран НАТО выступают против вступления Украины. Среди них - США, Венгрия, Словакия и Германия.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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