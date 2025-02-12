Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца, сбежавшего от мобилизации

Запрос на его экстрадицию украинца поступил в связи с уголовным производством.

https://glavred.info/world/sud-v-germanii-razreshil-ekstradiciyu-ukrainca-sbezhavshego-ot-mobilizacii-10639013.html Ссылка скопирована

Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

В ФРГ приняли запрос на экстрадицию и заключили украинца под стражу

В суде решили, что отказ от военной службы "по соображениям совести" не препятствие для экстрадиции

Федеральный верховный суд Германии позволил экстрадицию украинца, который утверждает, что он отказался от мобилизации в Украине "по соображениям совести". Об этом 12 февраля сообщает телеканал MDR.

Мужчина, фамилию которого медиа не называет, сбежал из Украины в Германию. Запрос на его экстрадицию поступил в связи с уголовным производством, открытым после "угроз и физического нападения" на сотрудника полиции во время взятия анализа крови в украинской больнице.

видео дня

Когда в ФРГ приняли запрос на экстрадицию и заключили украинца под стражу, он заявил, что в случае возвращения в Украину его отправят воевать, а он якобы "не хотел убивать людей" и отказался от военной службы "по соображениям совести".

В Федеральный верховный суд для оценки возможности экстрадиции украинца обращался Высший земельный суд Дрездена (OLG).

Федеральные судьи пришли к выводу, что отказ от военной службы "по соображениям совести" не является препятствием для экстрадиции, если государство, которому передают человека, подверглось нападению с применением вооруженной силы в нарушение международного права, а экстрадируемое лицо "должно ожидать призыва на военную службу".

Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 февраля президент Владимир Зеленский подробно объяснил инициативу о введении годового контракта для привлечения в армию украинцев в возрасте 18-25 лет,.

Украинская власть рассматривает возможность увеличения количества молодежи в армии, в частности через специальный однолетний контракт для лиц в возрасте 18-24 лет. В интервью Reuters 7 февраля Зеленский подчеркнул, что это не является принудительной мобилизацией.

В то же время в Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Как отметил бывший советник Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC News Украина, страна, вероятно, будет вынуждена постепенно уменьшать призывной возраст, поскольку Россия за счет мобилизации и привлечения наемников из КНДР может поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

Больше интересных новостей:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред